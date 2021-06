Mercedes-teambaas Toto Wolff weet nog niet of hij dit weekend in Azerbeidzjan een protest zal indienen tegen de ‘flexi-wing’ van Red Bull. De Oostenrijker zegt dat het gedoe rondom de flexi-wing iedereen, inclusief hemzelf, begint te vervelen en wil pas na de race gaan nadenken over een eventueel protest.

De nieuwste soap omtrent de omstreden flexi-wings houdt de Formule 1 alweer weken bezig. Aan de ene kant staan Mercedes, McLaren en Aston Martin, die vinden dat de FIA strikter moet optreden tegen het gebruik van flexibele achtervleugels. Aan de andere kant staan Red Bull, Alpine, Ferrari en Alfa Romeo – met natuurlijk vooral Red Bull dat ervan is beticht dat haar achtervleugel te veel naar achter buigt op rechte stukken voor meer topsnelheid.

Lees ook: FIA introduceert speciale stickers om flexi-wings alvast te controleren

Foto: Motorsport Images

De FIA voert op 15 juni, vóór van de Grand Prix van Frankrijk, strengere tests in. Dit om het gebruik van flexi-wings in te perken. Vooral Mercedes en McLaren zijn er uitgesproken over geweest dat ze dit te laat vinden. Volgens deze teams is een illegale vleugel illegaal en is het onzin dat andere teams er nu nog mee mogen rijden. Daar komt natuurlijk bij dat Bakoe een circuit is waar topsnelheid telt. Mercedes en McLaren sluiten een protest in Azerbeidzjan dus niet uit. De FIA heeft besloten om dit weekend alvast de achtervleugel van alle teams te voorzien van speciale stickers, zodat de flex gecontroleerd kan worden.

Maar als het aan Mercedes-teambaas Toto Wolff ligt, komt er snel een einde aan de hele discussie. “Ik denk dat het hele flexi-wingverhaal iedereen begint te vervelen, inclusief mijzelf”, vertelt Wolff tegen Autosport. “We zullen het wel zien. Ik weet niet wat er op hun auto zat en wat zij in de race zullen hebben. Dan pas zullen we een besluit nemen”, aldus de Oostenrijker.

Lees ook: Seidl wil strengere aanpak voor ontwerp flexi-wings: ‘Het gaat niet alleen om wat je ziet’

Aan de andere kant staat McLaren nog klaar om eventueel een protest in te dienen. “Het gaat niet alleen om de doorbuiging die je ziet”, zegt teambaas Andreas Seidl. “Maar uiteindelijk is het voor de FIA ​​belangrijk om te onderzoeken hoe deze doorbuiging kan ontstaan. Als het ontwerp duidelijk is gemaakt om te slagen voor de test die in de voorschriften staat, maar later expres verder kan doorbuigen, dan is dat duidelijk niet binnen de regels”, aldus de Duitser.