Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich zorgen om de huidige stand van zaken bij de FIA. De motorsportorganisatie heeft meer stabiliteit nodig, zo bepleit Wolff aan The Daily Telegraph. Volgens hem begint dat bij de personen aan de top.

De relatie tussen Toto Wolff en de FIA is momenteel niet bepaald goed. Vlak voor de feestdagen aan, maakte de FIA bekend een onderzoek te starten naar Toto en zijn vrouw Susie Wolff. Als hoofd van de F1 Academy heeft Susie namelijk toegang tot vertrouwelijke informatie. Volgens discutabele berichtgeving zouden verschillende teambazen hebben geklaagd over de belangenverstrengeling die dit oplevert.

Het onderzoek liep slechts twee dagen. Toen moest de FIA concluderen dat er geen bewijs was voor deze beweringen. Dit werd ook aangezwengeld door het feit dat alle tien de teams aangaven niet te hebben geklaagd over de familie Wolff en ook geen problemen te hebben met de situatie. Niet lang na dit onderzoek kondigden enkele kopstukken van de FIA aan te vertrekken, waaronder racing director Steve Nielsen.

Dit getuigt volgens Wolff van een groot probleem binnen de organisatie. “Het is zorgwekkend om te zien dat er zoveel goede mensen vertrekken bij de FIA. Het verlies van Nielsen is een grote klap. Als baas draait het om de cultuur en de omgeving die je je werknemers biedt om in te excelleren. Zodra zulke competente mensen een organisatie verlaten, ontstaat er een vacuüm. Dan moet je jezelf afvragen waarom zoveel mensen hebben besloten dat het mooi geweest is.”

“Wat de FIA nodig heeft, is stabiliteit”, vervolgt Wolff. “De FIA is een van de drie belangrijke facties binnen de sport, naast Formula One Management en de F1-teams. Als leiders van deze organisaties moeten we de toon zetten voor de rest. We moeten niet alleen zeggen dat we transparant en ethisch zijn, maar dat moeten we ook iedere dag uitdragen.”

