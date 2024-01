Intern lijkt het wat te rommelen binnen de FIA. In een maand tijd zijn drie kopstukken vertrokken bij de organisatie, terwijl de druk en kritiek op president Mohammed Ben Sulayem opnieuw toeneemt. De voorzitter bijt intussen fel van zich af en benadrukt dat hij er niet is om het Liberty Media gemakkelijk te maken.

Vorig jaar rond deze tijd botsten de FIA en de Formule 1 over de kwestie van leiderschap. Een – onbevestigd – bericht kwam naar buiten dat Saoedi-Arabië gepoogd had de Formule 1 over te kopen van Liberty Media. FIA-president Mohammed Ben Sulayem mengde zich op Twitter in die discussie en dat ging volgens de Formule 1 een stapje te ver. De FOM deed zijn beklag in een open brief aan de FIA, wat ertoe leidde dat Ben Sulayem een stap terug zou doen en de dagelijkse taken overliet aan Nikolas Tombazis.

De gemoederen gingen toen een tijdje liggen, maar vlak voor de feestdagen laaide de discussie toch weer op. De FIA startte een onderzoek naar belangenverstrengeling van Toto en Susie Wolff, maar moest dat onderzoek na 48 uur alweer staken vanwege gebrek aan bewijs en tegenstand vanuit de F1-teams. Tegelijkertijd berichtte de BBC dat het gedrag van Ben Sulayem binnen de Formule 1 weer een grens aan het bereiken was.

Drie kopstukken vertrekken

Intussen zijn drie kopstukken in de FIA opgestapt in de afgelopen maand. Deborah Mayer, de voorzitter van de vrouwencommissie, legde haar taken neer in december. Rond dezelfde tijd kondigde sportief directeur Steve Nielsen aan te stoppen na slechts een jaar in functie te zijn geweest. Nu vertrekt ook technisch directeur Tim Goss, die er vooral op lette dat de technische reglementen van 2022 werden nageleefd in de nieuwe ontwerpen. Meerdere bronnen bevestigen aan verschillende media dat zowel Nielsen als Goss ontevreden was over de richting van de FIA en de manier waarop er met hun input werd omgegaan.

President Ben Sulayem maakt zich daar echter niet druk om. In een interview met Motorsport Magazin haalt de Emirati hard uit naar zijn critici. “Ik weet wie mij aanvallen. En ze denken dat ik dat niet weet. Denk je echt dat ik in deze functie zou zijn als ik alleen maar omringd werd door domme mensen? Natuurlijk niet, mijn team is erg slim. De paddock is een kleine leefomgeving, iedereen kent iedereen. Ik weet het altijd als iemand iets over mij lekt of iets over mij verzint. En wat doe ik dan? Ik lach naar hen. Ik weet altijd wie het heeft gedaan en ik lach naar diegene.”

Ben Sulayem haalt uit naar Liberty Media

Ook over een mogelijke machtsstrijd tussen de FIA en de FOM en Liberty Media maakt Ben Sulayem zich niet druk. Geruchten over een mogelijke andere competitie zonder de FIA legt de president naast zich neer.

“Ik zeg maar één ding, en dat zeg ik luid en duidelijk: de dag dat we wakker worden zonder de FIA zal er nooit komen. Dat zet ons apart van de rest. Liberty heeft het volste recht om de Formule 1 te verkopen. Er zou meteen een andere realiteit kunnen ontstaan waarin de Formule 1 niet bij hen ligt.”

“Liberty is hier om winst te maken”, vervolgt Ben Sulayem. “Dat respecteer ik. Ze zijn slim en ik steun hen. Maar tegelijkertijd zit ik hier om het beste te doen voor de FIA. Daar ben ik ook voor verkozen. Ik krijg niet betaald en daar hoor je mij niet over klagen. Wij zijn een non-profitorganisatie. We hebben geen aandeelhouders of directeurs.”

