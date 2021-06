Andreas Seidl wil dat de FIA harder optreedt tegen de flexi-wings. De teambaas van McLaren vindt dat teams die hebben geprobeerd de regels te omzeilen dit weekend al aangepakt moeten worden.

De achtervleugels van de F1-bolides zijn in Azerbeidzjan voorzien van speciale stickers. De stippenreeks moet het makkelijker maken voor de camera’s om te zien hoe ver de achtervleugels ‘flexen’. Deze stickers zitten op alle auto’s en niet alleen op de auto’s van Red Bull, Ferrari, Alpine en Alfa Romeo, die ervan worden beticht een illegale achtervleugel te hebben.

Uit de eerste beelden blijkt dat de vleugels van alle auto’s tot een zekere hoogte buigen. Seidl is echter van mening dat de FIA vooral moet kijken naar het ontwerp van de vleugels. “Het gaat niet alleen om de doorbuiging die je ziet”, zegt hij. “Maar uiteindelijk is het voor de FIA ​​belangrijk om te onderzoeken hoe deze doorbuiging kan ontstaan.”

Volgens de Duitser hebben sommige teams hun vleugels ontworpen om de test te kunnen doorstaan, terwijl de vleugels tijdens de race of kwalificatie te veel flexen. “Als het ontwerp duidelijk is gemaakt om te slagen voor de test die in de voorschriften staat, maar later expres verder kan doorbuigen, dan is dat duidelijk niet binnen de regels”, aldus Seidl.

McLaren weigert, net als Mercedes, duidelijk aan te geven of het team van plan is tegen de flexi-wings te gaan protesteren in Bakoe. Als ze dat wel van pan zijn, zal dat volgens Seidl niet deze ochtend al zijn. “Het heeft geen zin om voor het evenement iets te doen. Je kunt ’s ochtends toch nog een achtervleugel veranderen”, zegt hij. De FIA heeft al strengere tests aangekondigd voor de achtervleugels. Deze gaan in voor de Grand Prix van Frankrijk.