De FIA heeft in Azerbeidzjan een voorschot genomen op de strengere regels die de flexi-wings vanaf de Grand Prix van Frankrijk aan banden moeten leggen. De achtervleugels zijn in Bakoe namelijk van speciale stickers voorzien om te zien hoeveel ze ‘flexen’.

De nieuwste soap omtrent de omstreden flexi-wings houdt de Formule 1 alweer weken bezig. Aan de ene kant staan Mercedes, McLaren en Aston Martin, die vinden dat de FIA strikter moet optreden tegen het gebruik van flexibele achtervleugels. Aan de andere kant staan Red Bull, Alpine, Ferrari en Alfa Romeo – met natuurlijk vooral Red Bull dat ervan is beticht dat haar achtervleugel te veel naar achter buigt op rechte stukken voor meer topsnelheid.

De FIA voert op 15 juni, vóór van de Grand Prix van Frankrijk, strengere tests in. Dit om het gebruik van flexi-wings in te perken. Vooral Mercedes en McLaren zijn er uitgesproken over geweest dat ze dit te laat vinden. Volgens deze teams is een illegale vleugel illegaal en is het onzin dat andere teams er nu nog mee mogen rijden. Daar komt natuurlijk bij dat Bakoe een circuit is waar topsnelheid telt. Mercedes en McLaren sluiten een protest in Azerbeidzjan dus niet uit.

Speciale stickers

De autosportbond FIA heeft daarbij in Bakoe alvast een voorschot genomen op de strengere controle op flexi-wings. Dit door de introductie (bij alle teams) van stickers die markeren hoever een achtervleugel doorbuigt. Dit moet de FIA een indicatie geven op welke teams ze straks extra goed moeten letten. Het gebruiken van dit soort markeringen en bestuderen van videobeelden, is één van de manieren waarop de FIA de flexi-wings vanaf Frankrijk wil controleren.

