Er was ferme oorlogstaal van Toto Wolff vorig raceweekend in Monaco. De manier waarop de FIA omspringt met het flexi-wings-vraagstuk is een rommeltje en Wolff dreigde met langdurige protestprocedures als er voor Bakoe niet iets zou veranderen. Vandaag was Lewis Hamilton milder van toon en leek de wereldkampioen zelfs te hinten dat Mercedes afziet van protest.

Er zit beweging in de achtervleugel van Red Bull, dat blijkt uit onboardbeelden. Bij hoge snelheden zakt de vleugel naar beneden en daar zou het team van Max Verstappen voordeel uit halen. Reden voor Mercedes om alles uit de kast halen voor een verbod op de huidige achtervleugel.

De FIA besloot in ieder geval om de testprocedure van de achtervleugel strenger te maken, deze wordt echter ingezet vanaf volgend raceweekend in Frankrijk. Teambaas Toto Wolff had graag gezien dat deze nu al toegepast zou worden: “Het is oneerlijk om Red Bull voordeel te laten halen uit mogelijk illegale achtervleugels.”

Motorsport Images

Een golf van protest dreigt morgen. Als er ook maar een vleugel lijkt om te buigen tijdens de eerste vrije training, zitten onder andere Mercedes en ook McLaren al klaar met een aangetekende brief voor de wedstrijdleiding. Althans, dat was de verwachting.

Hamilton zwengelde de discussie in Barcelona dan wel aan met een aantal opmerkingen over die ‘beweeglijke achtervleugels’, nu houdt hij zich meer op de vlakte. “Het maakt niet zoveel uit wat ik er nu van vind, dat maakt toch geen verschil. Ik heb er nu geen zin in om daar headlines mee te scoren.”

Afgaande op zijn afsluitende woorden lijkt een protest van Mercedes onwaarschijnlijk. “Ik heb mij zegje gedaan daarover. Het is wel een feit dat ze door de test komen die voor dit weekend gebruikt worden, dat betekent dat we verder gaan met zoals het er nu voorstaat.”

Hoewel het kamp Red Bull de voordelen (uiteraard) afzwakt in de media, is er volgens Hamilton geen twijfel. “Natuurlijk is er een voordeel op de rechte stukken, het kan tijd opleveren. Maar we moeten maar gewoon proberen het beste uit ons zelf halen met wat we hebben. Hopelijk zijn er in de toekomst betere methoden om dit te meten.”