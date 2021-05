Red Bull-topman Helmut Marko heeft toegegeven dat het team van Max Verstappen de achtervleugel van haar RB16B-bolides moet aanpassen nu de FIA strengere ‘flextests’ invoert.

De zogenaamde ‘flexi-wings’ houden de gemoederen in de Formule 1 al enige weken flink bezig. Onder meer de achtervleugel van de Red Bull zou te ver doorbuigen op rechte stukken. Dit betekent dan minder luchtweerstand, wat weer meer topsnelheid oplevert.

In reactie hierop heeft de FIA besloten dat er strengere tests komen om te zien of de achtervleugels doorbuigen. Deze regels zullen van kracht zijn vanaf de Grote Prijs van Frankrijk. Dit om teams tijd te geven erop in te spelen. “Wij gaan ervan uit dat we kleine aanpassingen moeten maken”, erkent Marko in gesprek met Motorsport-Magazin.

“Ik denk echter dat er andere teams zijn die hier meer door worden geraakt”, suggereert de Oostenrijker. Goed nieuws voor Verstappen-fans: volgens Marko zal de aanpassing aan de achtervleugel Red Bull niet te erg afremmen. “We moeten nog exact narekenen wat het ons kost, maar het zal de titelstrijd niet beslissen”, bezweert hij.

Doordat de nieuwe regel pas bij de Grand Prix van Frankrijk van kracht wordt, kan er in Monaco en Azerbeidzjan dus ook nog met de ‘flexi-wings’ gereden worden. Doorbuigende voor- of achtervleugels, ook wel bendy wings, zijn hoe dan ook al jaren een heet hangijzer in de Formule 1. “Een bekend verhaal”, noemt Marko het niet voor niets.

