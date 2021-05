Bij Mercedes wordt met een schuin oog gekeken naar de ‘flexibele’ achtervleugel van Red Bull. Deze buigt volgens Mercedes wat naar achter op het rechte stuk en levert Red Bull zo extra topsnelheid op. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de vleugel echter volledig legaal.

Flexibele voor- of achtervleugels, ook wel flexi-wings of bendy wings, zijn al decennia een heet hangijzer in de sport. Door de vleugels zo te ontwerpen dat ze alle FIA-tests doorstaan maar tóch doorbuigen als ze op circuit onder grote druk staan – zoals op het rechte stuk – proberen teams voordeel te pakken. Een naar beneden zakkende vleugel betekent, kort door de bocht, namelijk minder luchtweerstand en dus meer topsnelheid.

Vooral een jaar of tien geleden was er veel te doen om flexibele voorvleugels, een gebied waar Red Bull voorloper in was. Afgelopen weekend in Spanje ging het echter vooral over Red Bulls vermeende flexibele achtervleugel, met Mercedes’ stercoureur Lewis Hamilton die opmerkte dat Red Bulls ‘bendy wing‘ het team zomaar drie tienden zou hebben opgeleverd.

Lees ook: Mercedes en Red Bull blijven elkaar onder druk zetten met psychologisch spelletje

‘Door alle tests gekomen’

“Ik heb die opmerking van hem meegekregen”, reageert Red Bull-teambaas Horner tegenover Autosport. “Alle auto’s worden echter uitvoerig gecontroleerd en er zijn speciale stresstests (voor de vleugels, red.) die je moet doorstaan. De FIA is compleet happy met onze auto, die door al deze strenge tests is gekomen”, maakt Horner duidelijk dat Red Bulls RB16B volgens hem – en de FIA – gewoon legaal is.

Horner deelt verder nog een steekje terug uit door te stellen dat de flexibele achtervleugel van Red Bull Hamilton vast niet zelf is opgevallen. “Mercedes-teambaas Toto Wolff had het eerder bij me aangekaart. Ik betwijfel dus dat dit Lewis’ eigen mening is. Dit komt waarschijnlijk ergens anders vandaan”, doelt hij op Wolff.

Lees ook: Mercedes moet ‘illegale luchthappers’ aanpassen na beschuldiging Red Bull

In FORMULE 1 nr. 05, vanaf donderdag in de winkel of bij abonnees op de mat, lees je een uitgebreid verhaal over een andere technische strijd tussen Mercedes en Red Bull – de motoroorlog! FORMULE 1 nr. 05 is nu hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.