Mercedes moet ‘illegale luchthappers’ aanpassen na beschuldiging Red Bull

Mercedes moet enkele dagen voor de eerste vrije training van het seizoen aanpassingen doorvoeren aan de W11, dat meldt Auto Motor und Sport. Red Bull beschuldigde het Duitse team van illegale luchthappers aan de achterremmen, waarop de FIA reageerde met een nieuwe technische richtlijn. Ook Racing Point wordt getroffen door deze richtlijn.

Volgens de ingenieurs van Red Bull is er iets niet pluis aan de achterste remopeningen van de Mercedes W11. Niet alleen de huidig wereldkampioen heeft het illegale systeem op de wagen, ook bij onder andere Racing Point zetten de Red Bull-ingenieurs vraagtekens. Het punt waar het Oostenrijkse team over struikelt is dat er door de luchthappers meer lucht dan toegestaan naar de remmen wordt gezogen. Deze lucht koelt de remmen en velgen af, wat helpt bij het bandenmanagement.

Ondertussen heeft de FIA het systeem illegaal verklaard en een nieuwe technische richtlijn uitgestuurd. Daarin meldt de autosportfederatie dat het opnieuw om een grijs gebied draait. De FIA roept de teams op om te handelen ‘in de geest van de reglementen’. De voorschriften in ‘TD 014/20’, de officiële naam van de technical directive zijn aangescherpt. Zo worden de luchthappers in kwestie zonder uitzondering verboden. De technische richtlijn is in Melbourne al van kracht, de betrokken teams moeten nu voor vrijdag hun auto ombouwen.

Omstreden kwestie

Het is niet de eerste keer in 2020 dat de reglementen (potentieel) worden overtreden. De geheime Ferrari-schikking is hiervan het meest recente voorbeeld. De niet-Ferrari-aangedreven teams waren het niet eens over de schikking die de FIA met de Scuderia had getroffen. Ook het DAS-systeem van Mercedes is voor Red Bull nog steeds een omstreden kwestie. “Onze advocaten zoeken uit of het stuursysteem legaal is”, zegt Helmut Marko.

