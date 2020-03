Mercedes weet nog niet wanneer het DAS gaat gebruiken

Mercedes baarde tijdens de wintertests veel opzien met ‘DAS’, een systeem om door het stuur naar voren of achteren te halen de hoek van de banden op het asfalt aan te passen. Het is echter nog niet zeker of de regerend kampioenen daadwerkelijk met het systeem aan het seizoen gaan beginnen.

De concurrentie is onder de indruk van de vondst, maar er zijn wel twijfels of het voldoet aan de parc fermé-reglementen. Mercedes heeft nog geen beslissing genomen of DAS bij de seizoensstart op de auto zal zitten.

Lees ook: Mercedes introduceert ingenieus stuursysteem, maar wat doet het?

Valtteri Bottas ziet geen reden waarom dat niet zo zijn. “We zijn blij het te hebben”, zegt hij tegen Autosport. “Alles gaat soepel en het begint als een automatisme te voelen. Elke run leren we meer over het systeem en hoe we het beter kunnen benutten. Het blijft echter een beetje een vraagteken hoeveel voordeel het ons precies oplevert.”

Goed, maar niet perfect

Lewis Hamilton zegt zich er minder mee bezig gehouden te hebben. “Ik heb het nog niet veel gebruikt”, erkent hij. “Ik weet niet of we er veel gebruik van gaan maken.”

Hoewel Hamilton de meeste testkilometers van iedereen reed, verliep zijn voorbereiding niet geheel vlekkeloos. “Het was goed, maar niet perfect. Er zijn nog wat plooien om glad te strijken. Maar het is nooit verkeerd om daar tijdens de tests achter te komen.”

Lees ook: Verstappen maakt zich niet druk om truc met stuur van Mercedes