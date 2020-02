Verstappen maakt zich niet druk om truc met stuur van Mercedes

Max Verstappen maakt zich geen zorgen om het mysterieuze stuursysteem van Mercedes. “We zien wel wat het ze oplevert.”

Een duidelijke reactie dus van Verstappen op de ophef om het stuur en stuursysteem van Mercedes. De Duitse-Engelse formatie heeft een innovatieve uitvinding waarmee het al rijdende de sporing van de voorwielen kan aanpassen.

Het systeem – DAS, dual axis steering – houdt de gemoederen in de Formule 1 al sinds het afgelopen donderdag op onboardbeelden werd ontdekt non-stop bezig. Maar Verstappen niet. Althans, niet in de zin dat hij zich er zorgen om maakt.

“We zien wel wat het Mercedes oplevert”, vertelt hij de Nederlandse pers, waaronder FORMULE 1, in Barcelona. “Ik maak me er niet druk om. Dat is mijn werk ook niet. Ik probeer zo snel mogelijk te rijden met de auto die ik heb. Het is aan het team om uit te maken wat wel mag, wat niet mag, en wat we op de auto moeten hebben”, verwijst hij naar werkgever Red Bull.

Verstappen geeft wel toe dat hij ‘natuurlijk niet had verwacht’ dat Mercedes met een dergelijke vondst zou komen. “Als je de video ziet, is echter wel duidelijk wat het doet”, doelt Verstappen op de onboardbeelden waarop te zien is hoe de coureurs bij Mercedes aan het stuur trekken of het juist induwen, en hoe dit de voorwielen vervolgens beïnvloedt.