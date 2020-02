Mercedes introduceert ingenieus stuursysteem, maar wat doet het?

Het gespreksonderwerp van de tweede testdag in Barcelona is het ingenieuze stuursysteem van Mercedes. Dankzij een speciale stuurinrichting kan Hamilton de toe, de sporing van de wielen op het asfalt, aanpassen.

Uit analyse van de beelden kunnen we afleiden wat er precies gebeurt met de stuurinrichting van de Mercedes W11. Zodra Hamilton het stuur naar achteren trekt, verandert de stand van de wielen. Het systeem zorgt waarschijnlijk voor meer topsnelheid en minder slijtage aan de voorbanden. Volgens experten zou de aangepaste stand van de wielen ervoor zorgen dat de voorbanden minder warmte verliezen op lange rechte stukken.

Look at the tyres as he moves the wheel. At first I just assumed it was for driver comfort, but maybe not… #F1Inbox pic.twitter.com/rFJeDyQf4R — Jordan (@F1_Jordan) February 20, 2020

Doorgaans wordt een F1-auto zo opgesteld dat de voorwielen zijn uitgelijnd met toe naar buiten. Toe betekent sporing: de hoek van de wielen ten opzichte van elkaar van bovenaf gezien. Wijzen ze aan de voorkant naar elkaar toe dan spreek je over toespoor (toe in). Staan ze een fractie naar buiten gericht, zoals inderdaad gebruikelijk, dan heet dat uitspoor (toe out). Dit zorgt ervoor dat een wagen stabiel kan insturen. Het nadeel van deze manier van uitlijnen is dat op het rechte stuk de binnenrand van het loopvlak van de band meer wordt opgewarmd dan de rest van het rubber.

Mercedes’ mysterieus stuursysteem

Met het Mercedes-mechanisme, waarbij de banden recht lopen, worden de banden gelijkmatiger opgewarmd. Tegelijk kunnen Hamilton en Bottas toch profiteren van de stabiliteit bij het insturen. Het systeem zou vooral voordelig zijn op circuits met lange rechte stukken.

Volgens James Allison, ingenieur van Mercedes, maakt het team zich geen zorgen om de legaliteit van het systeem. “Niet echt”, is althans Allisons antwoord op die vraag. “Het is ook geen nieuws voor de FIA. We spreken er al langere tijd over met ze. De regels zijn duidelijk over wat mag qua stuursystemen. Ik heb er vertrouwen in dat we aan de regels voldoen.”

Concurrerende teams zullen zonder twijfel het systeem en de legaliteit ervan onderzoeken, want als we de initiële reacties van engineers bij andere teams moeten geloven, zorgt het nieuwe stuursysteem van Mercedes voor een aanzienlijk voordeel.

