Sainz onder de indruk: ‘2020-auto’s snelste ooit’

De 2020-auto’s zijn de snelste in de geschiedenis van de F1, denkt Carlos Sainz. Volgens de Spanjaard heeft elk team zich enorm ontwikkeld. Dat is ook wel aan de rondetijden te zien. Bijna iedereen rijdt ruim onder de tijden van de eerste 2019-testdag.

Na de eerste dag in Barcelona staan er voor Sainz maar liefst 161 ronden op de teller. “Een goede prestatie”, vertelt de Spanjaard. “We hebben alle ronden afgelegd die we vooraf hadden gepland.” Wat de McLaren-coureur opvalt, is hoeveel sneller de auto’s zijn vergeleken met 2019. “Ik denk dat de 2020-auto’s de snelste in de geschiedenis zijn.”

“Het verbaast me hoe snel het gaat”, vervolgt Sainz. “Ook hoe snel je door de bochten kan en hoe laat je kunt remmen.” De condities waren tijdens de eerste testdag ideaal. “Een goede baanconditie, weinig wind, lage temperatuur, dat is perfect voor zo’n dag”, zegt hij. “We hebben een hoop ronden zonder problemen kunnen rijden. Maar dat betekent niet dat we later geen problemen zullen krijgen. De onderdelen worden ouder dus we moeten kijken wat dat met zich meebrengt.”

Lees ook: Verstappen tevreden na eerste kennismaking: ‘RB16 werkt goed, dit wil je zien’

Goede ontwikkeling

Volgens de Spanjaard voelt de MCL35 een stuk beter aan dan zijn voorganger. “We hebben grote stappen gemaakt. Maar wanneer je naar de timesheets kijkt, zie je dat iedereen een stuk sneller is dan vorig jaar”, zegt hij. “Vandaag was positief maar we moeten er wel rekening mee houden dat elk team zich goed heeft ontwikkeld in de winter.”

Sainz voelde meteen dat er aan de zwaktes van 2019 is gewerkt. “Ik heb al een aantal positieve dingen opgemerkt in vergelijking met vorig jaar. Het belangrijkste is dat we ons nóg beter ontwikkelen dan vorig jaar. Op dit moment is het belangrijk dat we zoveel mogelijk ronden rijden.” De prestaties zijn momenteel nog niet zo van belang vertelt de Spanjaard. “In de toekomst komen er meer onderdelen, dan kunnen we ons daarop focussen.”

Belangrijkste doel 2020

Het belangrijkste doel is volgens de McLaren-coureur om qua snelheid dichterbij de topteams de komen. “Het is bijna onmogelijk om de resultaten uit 2019 (P4 constructeurs, P6 eindklassement) te verbeteren. Waar we ons nu op focussen is de snelheid. We willen dichterbij de top drie komen.” Sainz zegt dat een team als McLaren geen vierde of vijfde wil worden. “McLaren is een van de beste teams in de geschiedenis. Vierde of vijfde worden, hoort niet bij zo’n team.”

Lees ook: Testdag 1: Hamilton snelste, kilometervreter Verstappen spint twee keer

“Maar we zitten nog vroeg in dit tijdperk”, vervolgt de Spanjaard. “Ons doel is om op termijn weer te strijden om het wereldkampioenschap.” Toch is het moeilijk om vooraf te zeggen vertelt hij. “Sommige kleinere teams krijgen hulp van de grote. Als zij met een soort 2019-Red Bull of Mercedes aankomen, is het voor ons moeilijk om grote stappen te zetten. Wij zijn afhankelijk van wat we zelf doen en niet van wat anderen doen.”

“Het enige wat we nu kunnen doen is op onszelf focussen en dus zoveel mogelijk ronden rijden”, vertelt Sainz. “We zijn op dit moment al een stuk verder dan vorig jaar na de eerste testdag.”