Red Bull-teambaas Christian Horner is totaal not amused door de nieuwe strijd tegen ‘flexi-wings’ in de Formule 1. In de eerste plaats omdat de hele discussie volgens hem flink wordt opgeklapt, in de tweede plaats omdat het Red Bull een half miljoen gaat kosten: “Daardoor kunnen we andere dingen dan weer niet doen.”

‘Flexi-wings’ zijn al decennialang een heet hangijzer in de Formule 1. De gedachte achter een ‘flexi-wing’ is dat deze alle FIA-tests doorstaat wat betreft het doorbuigen, maar deze vervolgens op circuit onder het rijden alsnog doorbuigt en naar beneden zakt. Dit levert aerodynamisch voordeel op, maar is in strijd met het verbod op actieve aerodynamica.

De laatste weken is in de Formule 1 veel te doen om – vooral Red Bulls – vermeend te flexibele achtervleugels. Deze zouden op rechte stukken naar achter buigen. Dat betekent dan minder drag (luchtweerstand) wat ook weer meer topsnelheid betekent. Red Bull is echter niet het enige team dat ‘flexi-wings’ zou hebben.

Strengere tests

In reactie hierop, heeft de FIA besloten de ‘flextests’ voor achtervleugels aan te scherpen. Dit gebeurt officieel op 15 juni, ofwel net voor de Franse Grand Prix. Dit om teams die met te flexibele achtervleugels rijden de tijd te geven deze aan te passen.

“Alle auto’s worden echter gebouwd om de grenzen van het reglement op te zoeken”, reageert Horner. “Het is immers een competitie.” Dat de FIA de tests aanpast of aanscherpt, ‘gebeurt van tijd tot tijd’, erkent Horner, maar volgens hem wordt er te veel gemaakt van het doorbuigen van Red Bulls achtervleugel.

Horner wijst naar Mercedes

“De hele auto is immers onderhevig aan aerodynamische krachten, en we zagen een paar races terug op Imola wel dat bijvoorbeeld de voorvleugel van onze rivaal ook duidelijk flexibel is”, wijst Horner naar Red Bull-rivaal Mercedes, dat één van de voorvechters is voor de strengere tests voor ‘flexi-wings’.

“De voorvleugel heeft bovendien meer impact op de aerodynamica dan de achterkant van de auto”, haalt Horner fijntjes aan, en waarschuwt: “Je kunt bij elk team wel een onderdeel aanwijzen dat flexibel is. Het zou naïef zijn om te denken dat iedereen aerodynamische onderdelen heeft die compleet rigide zijn.”

Half miljoen

Het aanpassen van haar achtervleugels, wat volgens topman Helmut Marko moet gebeuren, gaat volgens Horner ‘een half miljoen’ kosten. Dat klinkt als een schijntje voor een topteam, maar: “Als je zoals ons tegen de grens van de budget cap aanschurkt, heeft het impact. Het betekent dan namelijk dat je andere dingen niet kan doen.”

Toch zal Red Bull qua performance niet erg achteruit gaan door een verbod op ‘flexi-wings’, zegt Horner. “Het is moeilijk in cijfers uit te drukken, maar het gaat niet om zoveel performance als mensen denken. Ik heb gehoord dat het zes tienden zou zijn, maar dat is onzin. Het zou me zelfs verrassen als het een tiende scheelt.”