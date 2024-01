Voor teambaas Toto Wolff kan er geen twijfel over bestaan: Lewis Hamilton heeft het absoluut nog in zich om titels te winnen. Het belangrijkste is echter dat hij het juiste materiaal krijgt om dat te doen.

Lewis Hamilton is een van de meest succesvolle coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Met zeven wereldtitels, 103 overwinningen en bijna 200 podiums op zijn naam heeft de Brit een bijzonder goede carrière gehad tot nu. Toch moet hij het nu al twee seizoenen lang doen met een auto die niet goed genoeg mee kan komen om voor de wereldtitel te strijden.

Dat ligt zeker niet aan de mentaliteit van Hamilton, zo verklaart teambaas Toto Wolff aan Formula1.com. “Als we in staat zijn hem de juiste auto te geven, dan kan hij zo weer voor de titel meedoen. Daar twijfel ik niet aan. Maar het mag duidelijk zijn dat met onze huidige auto, waarmee je nooit echt helemaal op je gemak bent, je goede en slechte weekenden zal hebben.”

Maar het juiste instinct zit er nog in, zo ziet Wolff. “Iedere keer dat Lewis een doel voor ogen heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het winnen van de race, dan zie je de echte Lewis weer opduiken. Ik denk dat we hem gewoon die kans weer moeten geven.”

Of het dit seizoen al lukt om Hamilton die auto te geven, daar wil Wolff nog geen uitspraak over doen. Het hangt er namelijk vooral af met wat voor auto Red Bull aan komt zetten. “We willen alles geven en een goede poging doen. Maar ik twijfel er niet aan dat Red Bull de ontwikkeling van de auto van 2023 al vroeg stop heeft gezet en dat ze dus erg sterk zullen zijn in het komende seizoen. Maar wij gaan alles op alles zetten, en we gaan proberen mee te doen in die strijd voorin.”

