Mercedes heeft technisch directeur James Allison voor een aantal extra jaar vastgelegd. De Brit heeft een ‘contractverlenging voor lange termijn’ gekregen, zo staat te lezen in een persbericht van Mercedes.

Allison is een van de meest succesvolle technici en ontwerpers in de Formule 1. De auto’s die hij heeft helpen ontwikkelen hebben in totaal tien titels bij de coureurs opgeëist en elf bij de constructeurs. Daarmee staat Allison bijna op gelijke voet met Adrian Newey. De Red Bull-ontwerper heeft in totaal 23 titels weten te veroveren met zijn auto’s.

Allison kwam in 2017 bij Mercedes. Daarvoor werkte hij bij Benetton en Ferrari in de jaren dat Michael Schumacher zijn wereldtitels veroverde, en daarna bij Renault in de winnende jaren van Fernando Alonso. De Brit verhuisde mee met Alonso naar Ferrari, voordat hij in 2017 de overstap maakte naar Mercedes. Hoewel zijn auto’s een daverend succes waren, deed Allison in 2021 een stapje terug. Mike Elliott nam zijn plek in als technisch directeur voor het seizoen van 2022, maar dat bleek bepaald geen succes. Sinds de auto van Elliott zijn debuut maakte, heeft Mercedes slechts één race gewonnen. Daarom kwam Allison in de loop van afgelopen jaar weer terug als technisch directeur.

In het persbericht reflecteert Allison zelf: “De Formule 1 heeft mij veel goeds gebracht, maar niets was zo mooi als het telefoontje van Toto in 2017 om bij Mercedes te komen. Het is een geweldig voorrecht om dit avontuur voort te mogen zetten, samen te werken met briljante collega’s, en samen te kunnen vechten voor de titel.”

Teambaas Toto Wolff heeft louter goede woorden voor zijn technisch directeur. “Simpel gezegd: hij is de meest indrukwekkende technische leider in onze sport. Zijn gladiatorengeest, samen met zijn kennis, ervaring en vastberadenheid, maken hem ongeëvenaard. Zijn invloed en impact gaat echter veel verder dan dat. Sinds hij erbij kwam, is hij een belangrijke bondgenoot en sparringpartner voor mij persoonlijk geweest. We kunnen elkaar open en eerlijk uitdagen.”

“Maar nog belangrijker is dat James een echte vriend is”, vervolgt Wolff, die recentelijk zelf ook een nieuw contract tekende bij Mercedes. “Je kan op hem rekenen in tijden van succes en ook op de moeilijke momenten. Het is een genot geweest om met hem samen te kunnen werken de afgelopen zeven jaar. Ik kijk ernaar uit om dat nog vele jaren langer te doen.”

