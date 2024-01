Toto Wolff bewijst zijn trouw aan het team van Mercedes met een contractverlenging tot het einde van 2026. De Oostenrijker tekent bij voor 3 jaar, zo vertelt hij zelf in een interview met The Telegraph. De een derde eigenaar van het team benadrukt dat zijn rol bij het team niet afhangt van prestaties. “Je vertrouwt elkaar, of je vertrouwt elkaar niet.”

Beginnend aan zijn twaalfde jaar als teambaas van Mercedes, blikt Wolff vooruit op nog een paar jaar als teambaas. “Het belangrijkste tussen ons drieën (Refererend naar de mede-eigenaren) is denk ik dat we elkaar vertrouwen. Uiteindelijk ben ik zelf ook aandeelhouder en wil ik het beste rendement uit mijn investering halen. Het beste rendement is winnen.”

Met Wolff als teambaas won de Duitse renstal tussen 2014 en 2021 acht keer de constructeurstitel. De teambaas benadrukt dan ook dat hij hoe dan ook betrokken blijft bij het team. “Ik ben in verschillende functies onderdeel van het team. Ik ben aandeelhouder, ik ben onderdeel van de directie. Deze dingen blijven ongewijzigd, ongeacht mijn rol. Echter voel ik me goed. Ik ben eerder bang dat ik alles saai ga vinden dan dat ik een burn-out krijg. Daarom geniet ik van de huidige uitdagingen, ook al zijn ze lastig te managen.”