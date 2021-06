Droevig nieuws schokte de Formule 1-wereld deze ochtend voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. McLaren heeft bekend gemaakt dat aandelhouder Mansour Ojjeh is overleden.

Ojjeh was een Franse ondernemer, geboren in Saoedi-Arabië. Hij was CEO van TAG, een in Luxemburg gevestigde holding met belangen over de hele wereld. Zo heeft het bedrijf ook 14,32% van de McLaren Group in handen, waar McLaren Automotive en het McLaren Formula One-team onder vallen.

Sinds 1984 was Ojjeh aandeelhouder van McLaren. Hij naam in het verleden ook plaats in het bestuur. McLaren meldt dat hij in Genève vredig is overleden, te midden van zijn familie. Het team wenst de vrienden en familie van Ojjeh veel sterkte toe. “Mansour was een titaan van onze sport en toch bescheiden en vriendelijk tegen iedereen die hij tegenkwam”, schrijft het team.

I carry a heavy heart into the race after the loss of a close friend, Mansour Ojjeh. He had the biggest heart and always carried the biggest smile. I am so grateful to have known such a man. This man loved unconditionally. Rest in peace brother, love you always🖤🙏🏾 pic.twitter.com/EGGFx2vtlM — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 6, 2021

Op social media verschijnen veel condoleances. “We zijn verdrietig om te horen dat Mansour Ojjeh is overleden. We zouden graag onze condoleances aan willen beden aan zijn familie en het Mclaren-team. Hij was een grote supporter van Formule 1 en een echte racefan. We houden hem in onze gedachten”, schrijft AlphaTauri. Ook Lewis Hamilton leeft mee: “Hij had het grootste hart en droeg altijd de grootste glimlach. Ik ben zo dankbaar dat ik zo’n man heb gekend.” Mansour Ojjeh werd 68 jaar oud.

Franz Tost: "We are saddened to hear the news that Mansour Ojjeh has passed. We would like to send our condolences to his family and to the McLaren team. He was a big supporter of Formula 1 and a true racing fan, we will keep him in our thoughts." pic.twitter.com/6m9xZtgmy3 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 6, 2021

