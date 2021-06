‘Home of the Street Fighters’, valt er boven de poorten van het Baku City Circuit te lezen, en de race door de steegjes en boulevards van Bakoe belooft ook een echt straatgevecht te worden. Tussen titanen en titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton natuurlijk vooral. Én hun al weken een ook buiten de baan felle strijd uitvechtende teams Red Bull en Mercedes.

Niet dat er in een straatgevecht aan dergelijke formaliteiten wordt gedaan, maar na jarenlang met net wat minder materiaal te hebben gereden, zit Verstappen met zijn potente Red Bull RB16B dit seizoen eindelijk pas écht in dezelfde gewichtsklasse als Hamilton. Sterker nog, in Bakoe leek Red Bull haar zaken – net als twee weken geleden in Monaco – tot aan de kwalificatie een stuk beter voor elkaar te hebben dan Mercedes.

Na een rampzalige vrijdag en het nodige nachtwerk, rechtte Mercedes zaterdag echter de rug. Hamilton kwalificeerde zich als tweede – voor Verstappen, maar achter Ferrari’s Charles Leclerc. De Monegask pakte voor het tweede weekend op rij pole. Wederom dankzij een rode vlag aan het eind van Q3. Ditmaal niet veroorzaakt door Leclerc zelf, maar door crashes van teamgenoot Carlos Sainz en AlphaTauri’s Yuki Tsunoda. Tot ergernis van de getergde Verstappen.

Hamilton dicht Mercedes betere kansen toe in de race. Foto: Motorsport Images.

Race pace

Leclerc doet echter niet mee in de titelstrijd en het valt te betwijfelen of hij in de race echt een woordje mee kan spreken. Ferrari’s race pace is stukken minder dan die van Red Bull en Mercedes, en de Scuderia’s SF21 vrat zijn banden in de vrije trainingen ook een stuk gulziger op. Daar zijn ook gelijk twee van de factoren aangehaald die in het straatgevecht Verstappen – Hamilton zullen meewegen: de banden en het wedstrijdtempo.

“Wij hebben hier een goede raceauto en qua banden doen we het ook goed”, klinkt Verstappen zelfverzekerd. Al heeft ook Hamilton reden dat te zijn. “Onze race pace is een stuk beter dan ons tempo over een enkele ronde.” En zelfs dat laatste heeft Mercedes dus al flink opgehaald, zo haalde ook teambaas Toto Wolff aan. “Ons tempo voor de race lijkt ongeveer gelijk aan dat van Red Bull. Dat biedt perspectief.”

Start of staart?

De vraag is vooral of het venijn van het straatgevecht in de start of staart zal zitten. Het Baku City Circuit heeft de afgelopen jaren – los van 2016 – garant gestaan voor chaos. Waarin het vaak bij de start met alle tussensprints in sector één al los ging. En anders wel bij een herstart. Bovendien zit een fout in Bakoe in een klein hoekje. Het alternatief is een strategisch gevecht, met Mercedes dat doorgaans zuiniger is op haar banden. Zie bijvoorbeeld Bahrein en Spanje.

Verstappen werd er in VT3 aan herinnerd dat een fout snel is gemaakt in de straten van Bakoe. Foto: Motorsport Images.

In Bakoe begint de hele top tien op softs. Misschien een voordeel voor Verstappen: Red Bull krijgt haar banden sneller op temperatuur dan Mercedes. Volgens Verstappen is elkaar volgen echter lastig in Bakoe. “Als je te dichtbij zit, brand je je banden op. Je kunt normaliter pas wat doen als anderen problemen met de banden krijgen.” Of je moet tijdens de twee kilometer vol gas aan het eind van het rondje een hele goede slinger krijgen met een slipstream en DRS.

Woordenstrijd Wolff en Horner

Waar Verstappen en Hamilton hun duel wel op straat uitvechten, daar opperde Hamilton dat het een goed idee is om hun teambazen Christian Horner en Toto Wolff ‘misschien eens in de boksring te zetten’. De twee zijn al weken verbaal aan het rollebollen, met Horner die dit weekend in de ‘flexi-wing’-discussie nog riep dat Wolff wellicht beter zijn mond kan houden. Waarop Wolff weer reageerde door Horner ‘een windbuil’ te noemen die van de tv-aandacht smult.

Het mag duidelijk zijn dat het titelgevecht tussen Red Bull en Mercedes op elk vlak scherp wordt uitgevochten. Al lijkt de dreiging van een protest in Bakoe afgenomen. “Volgens mij begint iedereen die ‘flexi-wing’-saga vrij saai te vinden. Ik in elk geva wel. Het hangt er vanaf wat we morgen op hun auto zien. Aan de hand daarvan beslissen we”, lijkt Wolff zich wat kalmer op te stellen. Zonder uit te sluiten dat de soap toch een vervolg krijgt, overigens.

En verder…

… Start Pierre Gasly als vierde voor AlphaTauri. De Fransman, liefhebber van stratencircuits, sloot VT3 als snelste af en lijkt een outsider voor het podium.

… Geldt dat laatste ook voor Sainz, die als vijfde start. Zesde is Red Bulls Sergio Pérez, nadat Lando Norris drie plekken is teruggezet, naar P9. Dit wegens het niet volgen van procedure tijdens een rode vlag in de kwalificatie.

… Begint Verstappens secondant Pérez zo dus een stukje verder van voren dan Hamiltons wingman Valtteri Bottas. Hij start slechts als tiende en zal toch eens wat race craft moeten laten zien. Ook omdat hij onder druk staat bij Mercedes.

… Sloot Daniel Ricciardo de kwalificatie met een crash af op P13. “Ik ben hier wel vaker in de kwalificatie in de muur gefinisht, om daarna toch een goede zondag te hebben”, houdt de winnaar van 2017 alsnog vertrouwen.

… Is bocht vijftien vooralsnog een echte bottleneck gebleken. Verstappen, Leclerc, Lance Stroll en Antonio Giovinazzi vergaloppeerden zich er dit weekend al. En in de race? De kans op een safetycar is hoe dan ook groot.

… Belooft er ook tijdens de Grand Prix weer een aardig windje te staan in Bakoe. Dat kan het toch al tricky circuit extra verraderlijk maken.

… Start de race om 14:00 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Ziggo Sport. Wat eerder dan we de laatste tijd gewend zijn, dus!