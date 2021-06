Het gezicht van Max Verstappen sprak boekdelen na afloop van de kwalificatie in Bakoe. De Nederlander was niet happy met de derde plek, en het feit dat de kwalificatie steeds onderbroken werd door allerlei ‘shit’. Waaronder helemaal op het eind.

De kwalificatie in Bakoe had wat dat betreft wel wat weg van die in Monaco twee weken geleden, waar Verstappen zijn kans op pole ook zag vervliegen door een crash en rode vlag op het eind. Net als in Monaco ging Ferrari’s Charles Leclerc met de pole aan de haal. In het Prinsdom omdat Leclerc zelf crashte, in Bakoe nadat crashes van Yuki Tsunoda en Carlos Sainz voor een rode vlag zorgden met nog maar luttele seconden op de klok in Q3.

“Het was om eerlijk te zijn een stomme kwalificatie”, steekt Verstappen zijn frustratie niet onder stoelen of banken. De Nederlander was in Q2 nog het snelst – zij het nipt, met 0.005 seconde voorsprong – maar moest in Q3 dus genoegen nemen met de derde tijd. Hij had daarbij slechts één kans een vliegende ronde neer te zetten, een 1:41.563. Daarmee was hij al trager dan Leclerc en titelrivaal Lewis Hamilton, en verbeteren zat er dus niet meer in.

‘Al die shit…’

Leclerc scherpte zijn tijd als enige nog wél aan, met Verstappen die zo uiteindelijk op drie tienden eindigde. “Het is wat het is en we staan nog steeds derde, hebben nog steeds een goede auto”, probeert hij het te relativeren. “We hebben ons bovendien goed hersteld na de derde training”, weet Verstappen, die in die sessie zelf crashte. De vier rode vlaggen in de kwalificatie vindt hij echter wat te gortig. “Al die shit die hier de hele tijd gebeurt…”, baalt hij na.

Normaal boeit het hem niet zo, maar als het in Q3 gebeurt, is het niet fijn, vindt Verstappen. “Natuurlijk is het een stratencircuit, dus je weet dat het kan gebeuren.” Er is voor zondag natuurlijk ook nog niks verloren. “Ik had uiteraard liever verder vooraan gestaan, maar zoals je in de kwalificatie wel zag, kan hier van alles gebeuren. In de race misschien dus ook wel. Hopelijk hebben we een probleemloze start en dan zien we het verder wel.”

Verstappen start zondag in Bakoe een plekje achter rivaal Hamilton. Of hij zin in de strijd heeft? “Natuurlijk, en het is ook mooi om drie verschillende auto’s vooraan te hebben”, zegt hij met een Ferrari, Mercedes en Red Bull in de top drie. Qua rugdekking moet Verstappen hopen dat Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez snel naar voren weet te komen van plek zeven. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas start als tiende.

