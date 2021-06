Pierre Gasly heeft VT3 in Azerbeidzjan als snelste afgesloten. Met een 1:42.251 was de AlphaTauri-coureur op de straten van Bakoe sneller dan Sergio Pérez (+0.344) en Lewis Hamilton (+0.446). Voor Max Verstappen duurde de sessie maar 25 minuten, hij parkeerde zijn RB16B in de muur.

Zoals wel vaker dit seizoen duurt het tijdens VT3 even voor de coureurs op de baan verschijnen. Ook Mercedes, dat een moeizame vrijdag beleefde, lijkt niet gehaast om aan de derde vrije training te beginnen. Na tien minuten loopt de baan eindelijk vol, het zijn de Haas-coureurs die tot dan de tijdstabellen mogen aanvoeren.

Max Verstappen kiest in de openingsfase van VT3 voor de harde band en verricht aan de flow-vis-verf te zien nog wat aero-werk. Na 25 minuten komt zijn sessie abrupt ten einde. De Nederlander is wat te gretig in bocht 15, blokkeert zijn linker voorwiel en belandt in de muur. De Red Bull-monteurs mogen aan de slag om zijn bolide te herstellen voor de start van de kwalificatie om 14 uur Nederlandse tijd.

Na de rode vlag voor de crash van Verstappen blijft het even rustig op de baan. Wie wel meteen weer op het asfalt verschijnt, zijn Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. De Brit klaagde eerder in de sessie over een gebrek aan grip aan zowel de voor- als achterkant van zijn W12. Ondanks een derde plek voor Hamilton in VT3, geholpen door een krachtige tow van Pérez, lijken de problemen bij Mercedes nog niet opgelost.

Voor AlphaTauri verloopt VT3 in Azerbeidzjan dan weer heel positief. Pierre Gasly voert het veld lange tijd aan, voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Uiteindelijk is het ook de Fransman die VT3 in Azerbeidzjan als snelste afsluit, voor Pérez en Hamilton. Door verschillende gele vlaggen zijn er meerdere coureurs die een snel rondje verstoord zien worden, iets wat tijdens de kwalificatie zonder twijfel ook zal gebeuren.

