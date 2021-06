Aangezien de Red Bull Ring dit jaar opnieuw een dubbelnummer zal organiseren, is er gekeken naar verschillende mogelijkheden om de tweede race wat interessanter te maken. Zo zou er gekeken zijn naar de optie om een sprintrace te organiseren, maar ook werd er een plan opgesteld om in tegengestelde richting te rijden. Dat plan liep op niets uit vanwege de veiligheid: “In de eerste bocht zou een auto het publiek in kunnen vliegen zonder speciale bescherming.”

Net als vorig jaar zal de Formule 1 een dubbelnummer op de Oostenrijkse Red Bull Ring kennen. Vorig jaar was dat nog om het seizoen na de lange corona-onderbreking af te trappen, dit keer komt het circuit ter redding na de afgelasting van de Canadese GP en diens oorspronkelijke vervanger, de Turkse GP.

Om de twee races niet te veel op elkaar te laten lijken is er gekeken naar verschillende opties om de tweede race wat anders te maken. Dat gebeurde vorig jaar op Silverstone door het tweede weekend zachtere banden te gebruiken, terwijl de coureurs in Bahrein op een andere lay-out reden.

Sprintrace

Volgens Auto, Motor und Sport zou de Red Bull Ring een sprintrace willen organiseren, maar dat zou tegengehouden zijn door Silverstone. Zij hebben namelijk een bepaald bedrag betaald om ervoor te zorgen dat zij de primeur krijgen. Aangezien dat plan dus niet slaagde, keken ze naar een andere optie: in tegengestelde richting rijden.

Ook daar kwam het niet van. De Red Bull Ring zou in tegengestelde richting in twee bochten te gevaarlijk bevonden zijn en het ombouwen van de derde en eerste bocht, om deze dus veiliger te maken, zou zo’n vijf tot acht miljoen euro kosten. Dat zou binnen de vier dagen die ze hebben om het circuit gereed te maken niet lukken.

Veiligheid in het geding

Dr. Helmut Marko, Red Bull-adviseur, onthult aan AMuS die (mislukte) plannen van de Red Bull Ring. “We hebben samen met de FIA aan een plan gewerkt om in tegengestelde richting te rijden. Er waren twee problematische plekken. In bocht 3 rem je over een heuveltje naar het niets. In de eerste bocht zou een auto het publiek in kunnen vliegen zonder speciale bescherming. De auto’s zouden met hoge snelheid heuvelaf zijn gereden richting die bocht.”

Als alternatief is er dus gekozen voor de optie die Silverstone in 2020 gebruikte: een setje zachtere banden dan het weekend ervoor. De zachtste set banden, de C5, zal dan beschikbaar zijn.