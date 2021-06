Er is nog altijd geen protestbrief bij het FIA-kantoor afgeleverd, Mercedes heeft nog niets van zich laten horen aangaande de achtervleugel van Red Bull. Het lijkt er in ieder geval op dat Christian Horner en de zijnen een counter tot in de puntjes hebben voorbereid om Mercedes meteen terug te pakken. Mocht het zover komen.

Het is als een standoff in een Western, wie schiet er als eerst. Toto Wolff zegt alles aan Red Bulls achtervleugel in de gaten te houden en niet te aarzelen om daadwerkelijk de trekker over te halen. Zijn collega Christian Horner stelt op zijn beurt dat er genoeg aan Mercedes’ vleugels is aan te merken en wellicht tegen te protesteren. Oftewel, het getouwtrek rond flexi-wings nadert zijn kookpunt.

Wolff beloofde in Monaco te zullen protesteren mocht Red Bulls achtervleugel in Bakoe naar beneden zakken bij hoge snelheden. Dat protest is er vooralsnog nog niet gekomen, volgens Horner maar beter ook. “Je moet voorzichtig zijn met wat je roept. Er wordt veel gesproken over achtervleugels en we hebben aanpassingen moeten maken. Maar als je naar één kant van de auto gaat kijken, moet je ook naar de andere kijken. Dan moet je ook alles onder de loep nemen.”

Daarmee doelt Horner onder andere op de voorvleugel van Mercedes. “Je ziet de sponsor op de voorvleugel verschijnen bij hoge snelheden, tot er geremd wordt. Als ik Toto was en ik had zo’n voorvleugel als hij heeft op mijn auto, dan zou ik mijn mond maar houden.”

De regels zoals die er nu zijn, zijn er niet voor niets, stelt Horner. “De knapste koppen werken aan onderdelen om aan die strenge eisen te voldoen. Dat is hun werk, daar we betalen we ze voor. Dat is de kern van Formule 1, onafhankelijke engineering. Als we gestandaardiseerde auto’s willen, moeten we naar de F2. Het hoort bij de competitie, de grens opzoeken. Binnen de regels zoek je het randje op. Dat is wat ieder team doet.”