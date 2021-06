Max Verstappen spreekt van een goed begin in Bakoe, maar Red Bull zit volgens hem vrijdagavond ook nog wel met was huiswerk. In de tweede training liep het namelijk minder lekker dan de eerste.

Verstappen sloot die eerste training in Bakoe ook als snelste af. De Nederlander was daarna tweede in de tweede training, op een tiende van Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. Het gevoel achter het stuur was in de tweede sessie echter minder prettig, vertelt hij Sky Sports F1.

“Het was een goede start van het weekend. De auto voelde heel behoorlijk aan in de eerste training. Voor de tweede training hadden we echter aardig wat veranderd, maar dat werkte enigszins averechts. We moeten vanavond dus nog maar kijken wat het beste is en welke kant we op moeten met de auto.”

Dat Red Bull er in beide sessies goed bij zat, is hoe dan ook positief. “We zien er sterk uit en daar ben ik blij mee. We moeten echter afwachten hoe het zaterdag gaat”, maakt hij zijn gebruikelijke voorbehoud. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak aan het eind van de dag overigens ook van een goed begin in Bakoe voor Verstappen en Pérez.

