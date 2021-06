Red Bull-teambaas Christian Horner is een tevreden man aan het eind van de vrijdag in Bakoe. “Het is fijn om beide jongens vooraan te hebben”, zegt hij met Sergio Pérez op de eerste plek en Max Verstappen op plaats twee.

In de eerste training was Verstappen nog de snelste man op de baan. “Max was in de tweede sessie echter niet zo happy als de eerste”, vertelt Horner Sky Sports F1. “Sergio was daarentegen wel heel happy in de tweede training.” Sterker nog, zegt Horner: “Het was Sergio’s sterkste sessie van het jaar. Heel clean.”

Lees ook: VT2: Red Bull bovenaan in Bakoe, Mercedes buiten de top tien

Opvallend is verder natuurlijk dat beide Mercedessen de tweede training niet in de top tien eindigden. “Hun long run zag er niet slecht uit, daar is de snelheid er wel”, erkent Horner. Maar over een enkele ronde, constateert hij, ‘zijn er een paar bochten waar ze worstelen’.

Mercedes heeft het volgens Horner vooral lastig op het langzamere baandeel. “Ferrari is daar juist sterk”, weet hij. Op de tijdenlijst staat het Ferrari-duo aan het eind van VT2 dan ook derde en vierde. Carlos Sainz, de snelste Ferrari-coureur, was 0.128 seconde trager dan Pérez.

(tekst loopt door onder de foto)

Horner is blij met Red Bulls optreden op dag één in Bakoe.

Flexi-wing soap

Horner wordt door Sky Sports uiteraard ook nog naar de soap rondom de flexi-wings gevraagd. Mercedes is ook daarin een felle tegenstander van Red Bull. “Mercedes maakt veel lawaai over de achtervleugel, maar de bottom line is dat je auto gewoon legaal is als ie door alle tests komt.”

Geconfronteerd met een filmpje van Mercedes’ eveneens flexibele achtervleugel, meent Horner dat ‘dat er nog extremer uitziet dan wat bij ons gebeurt’. En Mercedes’ voorvleugel is volgens Horner al helemaal opvallend flexibel. “Als ik zo’n voorvleugel had, zou ik als ik Mercedes-teambaas Toto Wolff was toch mijn mond houden.”

Lees ook: VT1: Max Verstappen snelt ondanks veel verkeer in Bakoe naar rapste tijd