Sergio Pérez heeft op vrijdag in de tweede vrije training de snelste tijd gereden. Zijn 1.42.115 was 0.101 seconde sneller dan de tijd van zijn teamgenoot Max Verstappen. De Ferrari’s deden ook goede zaken met Carlos Sainz en Charles Leclerc op P3 en P4.

Pierre Gasly ging er vrijdagmiddag als eerste voor zitten. Zijn 1.45.396 was de eerste snelle ronde van de sessie. Verstappen klokte in zijn eerste poging 1.43.368, wat in VT1 goed zou zijn geweest voor de derde plek. In VT2 hadden de coureurs echter genoeg afgetast en daalden de rondetijden aanzienlijk. Uiteindelijk was het Pérez die met een tijd van 1.42.115 de snelste was vandaag.

Lees ook: VT1: Max Verstappen snelt ondanks veel verkeer in Bakoe naar rapste tijd

De meeste coureurs hielden de auto uit de muur, maar van de uitloopstroken werd lustig gebruik gemaakt. Onder andere Nikita Mazepin schoot rechtdoor in de eerste bocht. Maar ook de meer ervaren Sebastian Vettel en Valtteri Bottas waren soms slordig. Net als in VT1 was Mazepin betrokken bij enkele akkefietjes met andere coureurs. Hij en Carlos Sainz riepen allebei over de boordradio last van elkaar te hebben.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Nog geen kwartier onderweg werd de sessie stilgelegd. De Mercedesmotor in de Williams van Nicolas Latifi gaf de geest. De Canadees leek de auto eerst veilig te kunnen parkeren, maar besloot toch door te rijden. Daardoor viel hij midden op de baan stil. Toen de FW43B veilig weg was getakeld kon de training hervat worden.

Na de code rood werd het zachte rubber aan de auto’s geschroefd voor de echte snelle ronden. Met nog 35 minuten te gaan, leidden de Ferrari’s de dans. Charles Leclerc, die tweede lag, zette nog een keer aan om zijn tijd te verbeteren, maar de Monegask nam teveel risico en kwam met zijn neus in de bandenstapel terecht in bocht 15. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar was zijn voorvleugel kwijt. De sessie werd niet opnieuw stilgelegd, maar een virtuele safety car was nodig om de marshalls kans te geven de brokstukken op te ruimen.

Lees ook: Hamilton vaag over wel of geen protest Mercedes tegen flexi-wings

Mercedes heeft nog flink wat werk voor de boeg voor de kwalificatie van morgen. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas finishten buiten de top tien. Bottas was op P16 zelfs twee seconden langzamer dan de tijd van Pérez. Dat Verstappen de tweede vrije training niet bovenaan afsluit, hoeft hij niet rouwig om te zijn. In de vier eerdere edities van de Grand Prix in Azerbeidzjan finishte de snelste coureur in VT2 niet op het podium tijdens de race.