Max Verstappen heeft de eerste trainingssessie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste afgesloten. De Nederlander was in de straten van Bakoe 0.043 sneller dan Charles Leclerc. De training stond vooral in het teken van verkennen, spinnen en verkeer ontwijken.

Zoals bij elke eerste sessie op een stratencircuit was het ook op het Baku City Circuit vanochtend aftasten. Met de Kaspische Zee op een steenworp is de baan zo aan het begin van het weekend nog flink stoffig. Een ander aspect van een stratencircuit zijn natuurlijk de muren dicht op de baan, die werden niet geraakt maar de spaarzame uitloopstroken werden wel meerdere keren benut.

Zo kwam Yuki Tsunoda met zijn Alpha Tauri kortstondig klem te zetten, hij moest meer dan drie keer steken om zijn auto om te draaien. Die andere rookie, Mick Schumacher overkwam hetzelfde. Ook Lewis Hamilton kwam op een uitloopstrook terecht, net als Sebastian Vettel. Lando Norris spinde nog in de laatste bocht van zijn vliegende ronde maar wist uit de vangrail te blijven. Aan het eind van de sessie lieten Valtteri Bottas en andermaal Norris zien hoe je de auto in de juiste richting krijgt met een 180 spin.

Max Verstappen had vooral last van verkeer, hij werd tot twee keer toe in de weg gereden. “Ongelooflijk, hij blijft gewoon op de lijn rijden. Terwijl ik nog slinger ook!”, foeterde hij op Nikita Mazepin. De Nederlander moest zijn ultieme snelle ronde afbreken toen dezelfde Mazepin in de laatste sector de bandenmuur toucheerde. Verstappen had toen al de uiteindelijk snelste tijd geklokt: 1.43.184.

En net als in Monaco zijn ook de Ferrari’s weer van de partij. Charles Leclerc eindigde de sessie als tweede 0.043 van Verstappen met achter zich teamgenoot Carlos Sainz op 3 tienden. Sergio Perez en Daniel Ricciardo completeerden de top 5. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn verder naar beneden op de ranglijst te vinden: zevende en tiende.