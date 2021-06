De Grand Prix van Singapore gaat ook in 2021 niet door, vanwege de strenge reisrestricties in de stadstaat. De Formule 1 zoekt naar een vervanger om Singapore’s plek op de kalender in te nemen.

Dat berichten zowel de BBC als Motorsport. Volgens de BBC zijn Turkije en China kandidaten om Singapore te vervangen. Ook zou een tweede race in het Amerikaanse Austin tot de mogelijkheden behoren. FORMULE 1 heeft vernomen dat ook de Duitse Nürburgring een alternatief zou zijn. De Grand Prix van Singapore stond van 1-3 oktober 2021 op Formule 1’s reisschema.

Lees ook: Todt: ‘Formule 1 gaat ook in 2021 nog last hebben van COVID-19’

De GP in de straten van de Aziatische metropool gaat zo voor het tweede jaar op rij niet door vanwege de coronarestricties in Singapore. Het doorgaan van de Grand Prix van Japan, op 10 oktober, is trouwens ook niet gegarandeerd. De races in Mexico (31 oktober) en Brazilië (7 november) staan ondertussen ook flink op de tocht.

Twijfel bestaat er ook nog altijd om Australië, ingepland voor 21 november. Achter de nummers op de tweede helft van de kalender kunnen zo de nodige vraagtekens gezet worden. Vreemd is dat niet, aangezien het na Italië (12 september) allemaal overzeese races zijn voor de Formule 1. En omdat er mogelijk vaccinatie-eisen aan verbonden zijn.

Lees ook: Groen licht voor Dutch GP? ‘Coronamaatregelen kunnen 1 september geschrapt worden’

Twee keer Texas of toch Turkije?

Mocht de Formule 1 besluiten Singapore in 2021 te vervangen door een ‘dubbel’ in Amerika, dan moet er ook met de kalender geschoven worden. De race in Austin staat nu voor 24 oktober op het programma – na de geschrapte race in Singapore en Japan. Een race in Turkije is echter ook een aannemelijk alternatief.