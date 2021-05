Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge denkt dat Nederland op 1 september de laatste coronamaatregelen kan loslaten. Dat zou goed nieuws zijn voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, die van 3 t/m 5 september op de kalender staat.

Op de persconferentie van afgelopen vrijdag werden al nieuwe versoepelingen voor in de lente aangekondigd. De coronacijfers gaan immers de goede kant op. ‘Coronaminister’ Hugo de Jonge stelde daarbij nu dat Nederland voor 1 september klaar is met het vaccineren van alle inwoners boven de achttien. Wanneer iedereen zijn tweede prik heeft gehad, kunnen ook de laatste maatregelen losgelaten worden. “Dat is een heel reëel perspectief”, voegde De Jonge daar zondagochtend nog aan toe bij WNL op Zondag.

Nederland kan er ‘gerust op zijn dat er geen vierde golf komt’, volgens minister De Jonge. Iedereen die dat wil, kan medio juli de eerste prik krijgen. De tweede prik met het coronavaccin lijkt ook goede bescherming te bieden tegen de verschillende varianten van het virus, wat goed nieuws is richting het najaar. Indien de laatste coronamaatregelen zoals een maximale groepsgrootte of de anderhalvemeterregel worden geschrapt, is er dan namelijk geen reden waarom de Dutch GP niet door zou kunnen gaan.

Robert van Overdijk, CEO van CM.com Circuit Zandvoort, is naar aanleiding van de uitspraken van de minister optimistisch gestemd ten overstaan van De Telegraaf. “De uitspraken van De Jonge bevestigen wat wij tot op heden hebben gezegd: dat we alle vertrouwen hebben in een race met een vol huis.” In andere woorden: verloopt alles verder zoals verwacht, dan gaat de Dutch GP-organisatie er vanuit zoals gepland 105.000 bezoekers per dag te kunnen verwelkomen bij de Grote Prijs van Nederland. “Het begint er nu heel goed uit te zien”, aldus Van Overdijk.

Vorig jaar werd de Dutch GP nog geschrapt vanwege de coronapandemie. De race op Zandvoort had toen voor het eerst in 35 jaar weer verreden moeten worden, maar eind mei werd duidelijk dat het Oranjefeest niet door zou gaan in 2020. Een jaar later ziet het er dus een stuk beter uit, ook omdat de race dit jaar dus pas in september op het programma staat. Zo lijkt de Formule 1 in 2021 na 36 jaar terug te keren naar Zandvoort.

Gilles Villeneuve (CDN) Ferrari 126CK, spint van de baan in de eerste bocht. Dutch Grand Prix, Zandvoort. 30 August 1981