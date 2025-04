De Amerikaanse importheffingen – geïntroduceerd door president Donald Trump – zorgden de afgelopen maanden voor grote verschuivingen in internationale handelsrelaties. De vraag is of de Formule 1 ook getroffen wordt door deze maatregelen. Red Bull-teambaas Christian Horner voorspelt dat de verschillende fabrikanten binnen de sport mogelijk hinder zullen ondervinden van de importheffingen.

De importheffingen maken goederen die de Verenigde Staten in- en uitgaan vanuit het buitenland een stuk duurder. Binnen de Formule 1 kan dat grote gevolgen hebben voor leveranciers van onderdelen en grondstoffen, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe motoren. Tijdens het raceweekend in Bahrein legde Christian Horner uit dat hij zich wel degelijk zorgen maakt over de ingevoerde importheffingen. Daarbij gaf hij aan dat de Formule 1 zich in de nabije toekomst moet indekken tegen dergelijke economische onzekerheden.

‘Enorme impact’

“Wat betreft de toelevering zou het geen probleem moeten zijn”, aldus Horner over de importheffingen. “Maar voor de fabrikanten kan het een enorme impact hebben.” Hij benadrukte de noodzaak van economisch verantwoorde, maar ook duurzame regelgeving. “De Formule 1 moet haar toekomst veiligstellen”, legde hij uit. “Iedereen is het erover eens dat een kosteneffectieve motor een stap in de goede richting zou zijn, zolang deze maar duurzaam is.”

Tijdens het raceweekend in Bahrein werd er ook gesproken over een mogelijke rentree van de V10-motor. Gezien de huidige focus op de reglementen van 2026 en meer elektrificatie zal het nog wel even duren voordat de grotere krachtbronnen daadwerkelijk terugkeren in de Formule 1. Als we Horner mogen geloven, is een atmosferisch motorblok op de lange termijn wél economisch verantwoord. Het ontwikkelen van een hybridesysteem met turbo’s is immers een stuk kostbaarder.

