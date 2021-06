Op vrijdag zoomen we met onze verslaggever André Venema in Bakoe. Hij zag hoe zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton met de helmen op meteen richting het motorhome liepen, het humeur bij Mercedes is niet best na een dramatische vrijdag. Verder het laatste kalendernieuws, een klein beetje ‘flexi-wings’ en een korte lofzang op Bakoe.

