Ross Brawn was aan het begin van het seizoen ‘een beetje verbaasd’ dat Sergio Pérez moeite had met de RB16B, maar is blij voor de Mexicaan dat hij het vertrouwen van Red Bull in Bakoe eindelijk wist te belonen. Volgens Brawn, die ‘altijd fan is geweest van Checo’, verdiende de Mexicaan zijn overwinning in Azerbeidzjan volledig.

In zijn eerste vijf races voor Red Bull finishte Sergio Pérez vier keer in de top vijf, maar een podium scoorde de Mexicaan niet. Christian Horner maakte zich echter geen zorgen. De Red Bull-teambaas stelde week na week dat de resultaten zouden volgen zodra Pérez vertrouwd raakte met het team.

In Bakoe was het eindelijk raak. Pérez gaf teamgenoot Verstappen de hele race lang rugdekking, tot de Nederlander uitviel door een klapband. Vervolgens wist de Mexicaan de zege voor Red Bull alsnog veilig te stellen na de herstart. “Pérez verdiende deze overwinning volledig”, schrijft Brawn in zijn column voor F1.com.

“Ik ben altijd een fan van Checo geweest. Hij had een moeilijke start van zijn carrière toen er enorm veel van hem verwacht werd. Bij McLaren kwam het er nooit van. Later herpakte hij zich en deed hij het geweldig bij Force India/Racing Point”, blikt Brawn terug op Pérez’ F1-carrière voor zijn overstap naar Red Bull.

In de RB16B beleefde de Mexicaan enkele moeilijke weekends. “Ik was een beetje verbaasd dat hij wat moeite had om met de Red Bull overweg te kunnen, maar dat gezegd zijnde zit hij naast een van de snelste coureurs ter wereld die goed op het Red Bull-team is ingespeeld”, doelt de F1-topman op Verstappen.

Verstappen als teamgenoot hebben maakt Pérez job zeker niet makkelijker denkt Brawn. “Valtteri en Checo hebben de twee zwaarste jobs in de autosport door de kwaliteit van respectievelijk Lewis en Max. Ze kunnen zich niet verstoppen en hun teamgenoten nemen nooit een snipperdag. Checo heeft er hard voor moeten werken en begint nu het vertrouwen dat Red Bull in hem had, terug te betalen.”

