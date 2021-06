Formule 1-topman Ross Brawn had zo zijn twijfels bij de overstap van Sebastian Vettel naar Aston Martin, maar na Vettels podium in Bakoe is hij om. De viervoudig wereldkampioen oogt voor Brawn als herboren. “Er hangt een heel andere vibe om hem heen.”

Een heel andere vibe dan in Vettels laatste jaar bij Ferrari, bedoelt Brawn daarmee. In zijn laatste seizoen in het rood leek Vettel – op een enkele podiumplek in Turkije na – uitgeblust. Het huwelijk van de Duitser met Ferrari was achter de schermen al op de klippen gelopen, hij kwam er niet aan te pas in duel met de Scuderia’s nieuwe kroonprins Charles Leclerc en eindigde slechts als dertiende in het WK.

Dat Aston Martin toch besloot Vettel voor 2021 vast te leggen, verraste Brawn destijds dan ook. “Sebastian heeft een paar lastige jaren achter de rug en ik hoorde bij de mensen die zo hun twijfels hadden bij Aston Martins beslissing hem te halen. Inmiddels moet ik echter zeggen dat het tóch een geweldige beslissing lijkt te zijn geweest, als je ziet hoe hij rijdt en wat voor resultaten hij behaalt”, schrijft hij in zijn laatste column.

Goede vibe

Hoewel Vettel een wat moeilijk begin kende in het British Racing Green, pakte hij de afgelopen twee races liefst 28 punten. Dankzij een vijfde plek in Monaco, en natuurlijk zijn tweede plaats in Bakoe van afgelopen weekend. “Vettel is herboren”, meent Brawn. “Er hangt een heel andere vibe om hem heen. Dat laat ook wel zien hoeveel impact het psychologische aspect kan hebben op je prestaties”, trekt hij de vergelijking tussen Vettels laatste Ferrari-jaren en nu.

Volgens Brawn zit Vettel een stuk beter op zijn plek bij Aston Martin, ‘met de juiste soort druk en engineers waar hij steeds beter mee leert samenwerken’. De resultaten zijn er ook naar en Brawn – de sportief directeur van de Formule 1 – noemt Vettel zelfs zijn driver of the day van afgelopen zondag. “Sebastian is aan een soort van tweede leven begonnen. Het is een genot om hem weer zo bezig te zien.”

