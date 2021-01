Vettel na moeilijk jaar: ‘Heb veel over mezelf geleerd’

Sebastian Vettel, die dit jaar na zes jaar Ferrari overstapt naar Aston Martin, zegt dat hij, zowel op als naast de baan, veel over zichzelf heeft geleerd tijdens zijn laatste seizoen bij de Scuderia. “Ik ben opgewonden over de toekomst.”



Voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel was 2020 ook op sportief vlak een jaar om snel te vergeten. De Duitser eindigde 13de in het WK nadat hij slechts 33 punten wist te scoren in 17 races. Dankzij een derde plaats in de GP van Turkije stond Vettel afgelopen jaar wel op het podium.

Lees ook: Vettel ziet kansen voor Aston Martin: ‘De regels komen onze kant op’

Vettel, die Ferrari verlaat en naar Aston Martin trekt, zegt dat hij, ondanks de moeilijkheden die hij in 2020 tegenkwam, gegroeid is. “Het was een moeilijk jaar, maar ik denk dat ik dingen heb geleerd die me zullen helpen met wat er komt,” legt Vettel uit in gesprek met Crash. “Ik kijk uit naar de toekomst.”



Toch heeft hij het ook moeilijk met zijn vertrek bij Ferrari. “Ik vind het jammer dat ik het team verlaat, maar dat is natuurlijk een beslissing die al een tijdje geleden is genomen. Ik ga ermee om als een man, dus ik heb er geen problemen mee.” De Duitser wenst iedereen bij Ferrari het beste. “Ik hoop dat, omdat ik veel om dit team geef, ze alles weer onder controle krijgen en dat Charles (Leclerc, red.) de auto krijgt die hij verdient. Voor mensen zoals Laurent (Mekies, red.) en de mensen in de garage hoop ik dat alles weer goed komt.”

Vettel bereidt zich ondertussen voor op een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, bij Aston Martin, het vroegere Racing Point. “Ik ben opgewonden over de toekomst. Het is duidelijk een nieuw hoofdstuk, een nieuwe start. De tijd zal het leren, maar zoals ik al zei, heb ik ondanks de slechte resultaten dit jaar heb veel geleerd over mezelf en mijn toekomst op en naast het circuit”, aldus Vettel.

Lees ook: Vettel: ‘Leclerc is het grootste talent dat ik in mijn carrière heb gezien’