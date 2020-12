Vettel: ‘Leclerc is het grootste talent dat ik in mijn carrière heb gezien’

De sfeer binnen Ferrari was de afgelopen twee jaar af en toe om te snijden, maar toch heeft Sebastian Vettel mooie woorden voor zijn oud-teamgenoot Charles Leclerc. “Hij is het grootste talent dat ik in mijn loopbaan heb gezien.”

Charles Leclerc maakte aan het begin van 2019 de overstap naar Ferrari en was naar eigen zeggen geïntimideerd door Vettel. “Ik vond het lastig om naast een viervoudig wereldkampioen te rijden, maar jij hebt me gelijk welkom geheten”, schreef Leclerc op zijn helm, die hij cadeau deed aan zijn teamgenoot.

Gaandeweg 2019 liep de spanning tussen de Monegask en de Duitser op en op Monza ontplofte het, nadat Vettel geen kwalificatieronde kon rijden, doordat Leclerc zich niet aan de teamafspraken hield en later in het jaar in Brazilië raakten ze elkaar en vielen ze allebei uit, maar toch heeft het de verstandhouding niet verslechterd. “Onze relatie is altijd goed geweest, ook als het wat minder ging op het circuit. Ik ben door hem als persoon gegroeid en ga deze twee jaar nooit vergeten”, vertelt Leclerc aan Motorsport.

Ook Sebastian Vettel deed een helm cadeau aan Leclerc en schreef: “Aan Charles, Jij bent het grootste talent dat ik in vijftien jaar Formule 1 ben tegengekomen. Verspil je talent niet en blijf altijd vrolijk.”

I learnt so much from you as a person and as a driver in these last two years together.

Thanks for pushing me to improve all the time, it’s been a honor to be your teammate, and I honestly wish you the very best.

Top driver and a Top Man pic.twitter.com/4UwsTT4spC

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 13, 2020