Ineos neemt flink aandeel in Mercedes F1-team, Daimler bouwt belang af

Het Britse chemieconcern Ineos heeft een derde van de aandelen in het Mercedes Formule 1-team in handen genomen. Ineos, dat al sponsor was van het kampioenschapsteam, heeft zo een even groot belang in de renstal als Mercedes zelf en teambaas Toto Wolff.

De taart wordt zo dus eerlijk verdeeld tussen Ineos, Mercedes-eigenaar Daimler en Wolff. Voor Daimler betekent het echter wel dat het haar belang flink afbouwt: van 60 naar 33 procent. Wolff krijgt er iets bij, hij gaat van 30 naar 33 procent. Tevens staat nu vast dat hij tot en met 2023 aanblijft als teambaas.

In een reactie op het nieuws, spreekt Wolff van ‘een nieuw hoofdstuk’ voor Mercedes’ Formule 1-team. Los van dat hij Ineos als nieuwe aandeelhouder verwelkomt, doet het hem ook goed dat zijn rol als teambaas voor de komende drie jaar gegarandeerd is. “Dit team is namelijk als een familie voor me.”

Ola Källenius, de bestuursvoorzitter van zowel Daimler als Mercedes, benadrukt dat Mercedes volledig toegewijd blijft aan de Formule 1 en ziet het team alleen maar sterker worden met Ineos erbij en onder de nieuwe regels voor 2022 – inclusief budget cap. “Onze toekomst ziet er mooi uit.”

Ineos – het bedrijf van Sir Jim Ratcliffe, de rijkste man van Groot-Brittannië – diende zich begin 2020 al als sponsor van Mercedes aan. Eerder dit jaar zongen er geruchten rond dat Ineos dat team zou overnemen, al werden die telkens door Mercedes weersproken.

Uiteindelijk heeft Ineos nu dus een belang van 33 procent in het team genomen. “Wij mikken altijd voor de top”, zegt Ratcliffe. “Daarom hebben we ons ook bij Mercedes aangesloten, want zij zijn de graadmeter in de Formule 1. Investeren in dit team, is een unieke kans voor ons.”