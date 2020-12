Toen Franz Tost besloot dat Max Verstappen zo snel mogelijk in de F1 moest rijden

Het wordt in de racewereld ook wel De Ontdekkingsrace genoemd, de F3-race in het juni 2014 op een doornatte Norisring. De gehele top van de Formule 1 was er ook en was getuige van een regendemonstratie van Max Verstappen. Voor Alpha Tauri-baas Franz Tost was dit het moment dat hij besloot: Verstappen moest in 2015 naar de F1 komen.

In gesprek met FORMULE 1 Magazine kijkt Tost terug op zijn samenwerking met de Verstappens. In 2014 keek hij elke race op tv, waar ook ter wereld hij en dat was om een reden. Zo ook op de laatste zaterdag van juni 2014. “Ik herinner me het nog goed: natte baan, het regende. Zoals je weet is een rondje op de Norisring kort: dat duurt nog geen minuut. Toch was Max er één of twee seconden sneller dan de rest.”

Lees ook: Longread: Ocon, Marko en Wolff, Max Verstappen blufte iedereen af op natte Norisring

Uiteraard duurde het niet lang voordat de telefoon ging: Helmut Marko. “Helmut en ik hebben natuurlijk altijd contact over dit soort zaken, we bespreken uitgebreid de verrichtingen van jonge coureurs. Voor mij was duidelijk dat ik Max in onze auto wilde hebben, als coureur en niet als testrijder.” Dat jaar mocht Verstappen als 17-jarig guppie op de vrijdagen in Japan, Brazilië en Abu Dhabi achter het stuur plaatsnemen van de Toro Rosso.

“Veel ‘experts’ zeiden dat het veel te vroeg was. Waarop ik zei: maar niet voor Max Verstappen. Want hij is geen passagier in de auto, zoals je vaak bij nieuwkomers ziet, maar hij bestuurt de auto. Hoe hij de auto onder controle had, die volledig beheerste… Buitengewoon.”

Het gehele verhaal over de terugblik van Franz Tost op ‘Project Max’ is terug te lezen in de special van FORMULE 1 Magazine: Het jaar van Max. Deze is samen met het Jaaroverzicht als double header te koop, bezorging is gratis!