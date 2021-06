Sebastian Vettel heeft met een goede strategie en en een kleine scheut geluk het eerste podium voor Aston Martin vastgesteld sinds de terugkeer van het team in de Formule 1. De Duitser is in zijn nopjes met zijn tweede plaats.

“Dit betekent veel voor ons”, zegt Vettel. “We hadden een moeilijke start van het seizoen.” De start van de race verliep prima voor de Duitser. “Ik kwam goed weg en veroverde meteen een paar posities.” Met een goede strategie en een verrassend goede pace in de Aston Martin, finishte Vettel uiteindelijk knap tweede. “Ik voel me de koning te rijk. Voor het team is dit geweldig.”

Vettel startte de race als elfde, waar hij na de kwalificatie flink van baalde. Het gaf de viervoudig wereldkampioen echter wel de kans om verse banden onder zijn Aston Martin te schroeven. Een voordeel dat zijn team met beide handen aangreep. Vettel reed op de zachte band het langst door van iedereen en slaagde er zo in Yuki Tsunoda te verschalken met een overcut. Bij de twee herstarts van de race kwam hij door zijn versere banden ook steeds goed weg.

“Strategisch gezien is het altijd beter om vooraan te starten, maar de nieuwe banden hebben ons zeker geholpen”, zegt Vettel. “De mensen voor ons hadden er al een paar ronden op zitten van de kwalificatie. Het hielp ons iets langer door te gaan, maar we hebben ze ook flink gespaard. Dat was de sleutel.”

Volgens Vettel zat er ook behoorlijk wat snelheid in zijn AMR21 dit weekend, al had zijn team hier geen podium verwacht. “Vrijdag voelde ik me al goed”, zegt hij. “Gisteren hebben we het niet echt waar kunnen maken, maar daarom voelt het vandaag des te beter.”

De teamgenoot van Vettel, Lance Stroll, viel uit tijdens de race, terwijl ook hij bezig was aan een goede run. De Canadees was vanaf de achterste startrij vertrokken, nadat hij in Q1 was gecrasht in de beruchte bocht 15. Vettel pakte een extra positie doordat Max Verstappen als leider in de wedstrijd plotseling uitviel door een soortgelijke klapband. Lewis Hamilton verremde zich bij de laatste herstart, waardoor Vettel doorschoof naar P2 met nog twee ronden te gaan.