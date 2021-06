Max Verstappen leek in de Grand Prix van Azerbeidzjan op weg naar zijn derde zege van het seizoen, maar met slechts vijf ronden te gaan crashte hij uit de race door een klapband. Met nog drie ronden te gaan besloot de wedstrijdleiding alsnog voor een herstart te gaan en dat bracht de nodige sensatie. Lewis Hamilton leek de leiding te pakken na een bliksemstart, maar vergaloppeerde zich volledig in de eerste bocht en kreeg ook een nulscore achter zijn naam. Sergio Pérez pakt de zege in Bakoe, het is zijn eerste podium en direct zege in de Red Bull-kleuren. Om de chaotische race af te maken mochten ook Sebastian Vettel en Pierre Gasly mee naar het podium.

De start van de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit van Bakoe verloopt zonder echte incidenten. Leclerc kan zijn eerste startplek vasthouden terwijl daarachter Hamilton en Verstappen gewoon aanschuiven. Sergio Pérez kan dankzij een bliksemstart, waarbij hij twee plaatsen wint, zijn teamgenoot volgen.

Na twee ronden slaat Hamilton met zijn Mercedes, zonder hulp van DRS maar wel met de nodige slipstream, toe bij de Monegask en neemt de leiding over. De Ferrari-coureur kan wel in de buurt blijven van Hamilton, maar voelt de druk van Verstappen achter zich toenemen. Na zes ronden gaat de Red Bull-coureur er met DRS voorbij aan Leclerc, die een ronde later ook Pérez aan zich voorbij ziet gaan.

Foto: Motorsport Images

Slechte pitstop Hamilton

Na negen ronden besluit Leclerc om zijn eerste pitstop te maken. Hij verruilt de zachte band voor de harde band. Dat geeft Pérez wat vrije lucht en daar profiteert hij optimaal van, want hij noteert dan de snelste rondetijd. Hamilton maakt in ronde 12 van de 51 zijn pitstop, maar die verloopt met 4,6 seconden dusdanig langzaam dat hij zijn leiding aan Verstappen verliest wanneer hij een ronde later een pitstop maakt. Het gat is dan stukken groter dan de leiding die Hamilton eerder had. De Brit vraagt verbaasd op de boordradio hoe dat mogelijk is, maar weet dus dat hij aan de bak moet om de leiding weer terug te pakken.

Het wordt dan een nog lastigere middag voor de zevenvoudig wereldkampioen als ook Pérez dankzij een serie snelle rondes vóór de Mercedes op de baan komt na zijn stop. Daardoor heeft de op dat moment virtuele raceleider -Sebastian Vettel rijdt langer door op de zachte band- Verstappen voor het eerst dit seizoen rugdekking tegen zijn titelconcurrent.

Foto: Motorsport Images

Stevige crash Stroll

Voor Leclerc’s teamgenoot Sainz verloopt de race een stuk minder goed. De Spanjaard verremt zich na zijn pitstop in bocht 8, bij het oude kasteel. Hij kan zijn weg wel vervolgen, maar verliest kostbare tijd. Dat het tempo er bij Ferrari niet goed in zit blijkt als ook Pierre Gasly aan Leclerc voorbij gaat.

De race wordt volledig overhoop gegooid als Lance Stroll in ronde 31 van de 51 bij het opkomen van het start/finishstuk hard crasht. De Canadees begint de race op de harde band, maar linksachter begeeft het waardoor hij de controle over de Aston Martin verliest en in de muur schiet. Er ligt veel rotzooi op de baan en ook de zwaar gehavende groene bolide moet weggetakeld worden en dus komt de safetycar op de baan.

De pitstraat blijft een tijdje gesloten vanwege de opruimwerkzaamheden. Red Bull en Mercedes besluiten door te rijden, enkele coureurs in de middenmoot wagen de gok voor de sprintrace van zestien rondes.

Foto: Motorsport Images

Hamilton kan niet rekenen op steun Bottas

Verstappen pakt de herstart optimaal aan en ziet Pérez opnieuw rugdekking bieden tegen Hamilton. Het gaat bijna fout als Leclerc beide voorbanden blokkeert in bocht twee, maar hij weet nipt de Aston Martin van Vettel te ontwijken. De Duitser laat daarna zien waarom hij viervoudig wereldkampioen is door Gasly in te halen voor de vierde plaats, terwijl hij als zesde aan die herstart begon.

Hamilton kan de hele race niet rekenen op bekende de steun van Valtteri Bottas, die rond de tiende plaats hangt en bij de herstart zelfs terugzakt tot de dertiende plaats. Hamilton blijft in de laatste ronden in de spiegels van Pérez rijden, maar tot een inhaalactie komt het niet.

Kostbare punten verloren

Verstappen lijkt dan met speels gemak naar de zege te rijden, maar met slechts vijf ronden te gaan krijgt de Nederlander net als Stroll te maken met een klapband, óók linksachter. Hij knalt op het start/finishstuk tegen de muur aan en ziet een belangrijke zege in rook opgaan. Na twee ronden achter de safetycar besluit de wedstrijdleiding om de race stil te leggen. Red Bull laat dan aan de FIA weten dat zij geen enkele waarschuwing kregen voor de klapband en verzoekt de wedstrijdleiding te overwegen iedereen andere banden te laten kiezen, mocht er een herstart komen.

Lange tijd is onzeker wat de wedstrijdleiding wil doen. Er zijn slechts drie ronden te gaan dus er is voldaan aan de 75 procentsregel zodat volle punten uitgedeeld kunnen worden, maar een definitief einde aan de race komt er nog niet.

Foto: Motorsport Images

Toch een herstart

De wedstrijdleiding besluit namelijk toch tot een herstart over te gaan. Deze vindt net als de oorspronkelijke start gewoon op de grid plaats. Hamilton heeft een wereldstart maar mist compleet de eerste bocht door een verremming. Pérez behoudt daardoor de leiding, Vettel en Gasly nemen daardoor de twee andere podiumplaatsen over. Gasly moet wel nog afrekenen met Leclerc, maar kan met zijn Alpha Tauri opnieuw naar het podium. Vettel wordt vanaf de elfde plaats Driver of the Day en pakt eindelijk weer eens een podium, voor het eerst sinds de Turkse GP van 2020.

Hamilton komt door zijn fout buiten de punten terecht, waardoor de schade voor Verstappen beperkt blijft. Dat zorgt ervoor dat de Nederlander de leiding nog altijd vasthoudt met een voorsprong van vier punten.

De volgende race is de Grand Prix van Frankrijk, in het weekend van 18 tot en met 20 juni.