Michael Masi was tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan niet te spreken over het rijgedrag van de coureurs onder de dubbele gele vlag na de crashes van Lance Stroll en Max Verstappen. In gesprek met McLaren-teammanager Paul James stelde de racedirecteur dat alle coureurs een straf verdienden. “Een beetje liften is voor mij niet voldoende. Dat zal ik alle coureurs duidelijk vertellen tijdens de volgende meeting.”

Terwijl de race is opgeschort na de crash van Max Verstappen, gaat Paul James, teammanager van McLaren, over de radio in gesprek met wedstrijdleider Michael Masi. “In beide gevallen (na de crashes van Lance Stroll en Verstappen, red.) vertraagde Tsunoda niet”, probeert James de AlphaTauri-coureur een onderzoek aan te smeren. Tsunoda staat op dat moment vlak voor Lando Norris op de zesde plaats. “We zijn verrast dat dat nog niet is onderzocht”, klinkt het.

Masi is niet onder de indruk van McLarens boodschap. “Het is heel eenvoudig. In mijn ogen zou het hele veld een straf moeten krijgen omdat niemand vertraagde voor de dubbele gele vlag. Als alles volgens het reglement zou verlopen”, voegt Masi eraan toe. “Maar zijn overtreding is wel heel duidelijk, hij lift gewoon helemaal niet”, probeert James nog wel, maar Masi’s besluit staat vast.

“Paul, voor mij zijn alle overtredingen overduidelijk”, klinkt de Australiër streng. “Een beetje liften is voor mij niet voldoende. Dat zal ik alle coureurs duidelijk vertellen tijdens de volgende meeting.” James druipt vervolgens af. “Ok, begrepen.”

Bij de volgende driver’s briefing, in aanloop naar de GP van Frankrijk, kunnen de coureurs dus een uitbrander van Masi verwachten. Die zal hen duidelijk wijzen op de regels in vergelijkbare situaties. De regels onder de dubbele gele vlag, die waarschuwt voor ‘groot gevaar’, zijn als volgt: “Vertraag aanzienlijk. Wees voorbereid om plotseling van de geplande racelijn te veranderen, of om andere ontwijkende acties te ondernemen, inclusief stoppen indien nodig.”

