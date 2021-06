Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de categorieën Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Sergio Pérez stond op in de straten van Bakoe, Vettel leek herboren en de mannen van Mercedes leken zichzelf niet.

TOP

Sergio Pérez – 9: Start: 6e Finish: 1ee

Pérez komt goed weg bij de start en kan na de eerste ronde al aanhaken bij de top drie. Na zijn pitstop doet hij precies dat waar Red Bull hem voor heeft binnengehaald: hij wordt de buffer tussen Hamilton en Verstappen. Perfect getimed komt hij tussen de twee titelkandidaten weer de baan op.

Maar de Mexicaan heeft meer in zijn mars. Bijna veertig ronden lang houdt hij Hamilton achter zich. De zevenvoudig wereldkampioen kruipt op het rechte stuk dichterbij, maar kan het nooit afmaken door de snelle middensector van Pérez, die dan steeds net genoeg weg loopt.

Als de druk echt op de ketel staat na het uitvallen van Verstappen, blijft Pérez foutloos. Bij de herstart ziet hij Lewis Hamilton voorbij schieten, maar ook de bocht niet halen. Hij dwingt niet alleen zijn eerste podium, maar ook meteen zijn eerste overwinning voor Red Bull af in de straten van Bakoe. Bovendien verstevigt hij de leiding van Red Bull in het constructeurskampioenschap en klimt hij zelf naar de derde plek in de WK-stand.

Sebastian Vettel – 9: Start: 11e Finish: 2e

Vettel rijdt in Azerbeidzjan zijn beste race in jaren. Hij bewijst alle criticasters van de afgelopen maanden het tegendeel. De pech van het ongeluk van Ricciardo tijdens de kwalificatie, waardoor Vettel zijn tijd niet meer kon verbeteren en bleef steken op P11, zet hij om in een zegen. Door de reglementen mag hij op verse banden aan de race beginnen. Bij de start schiet hij weg en op de zachte band rijdt hij langer door dan wie dan ook.

Met zijn overcut verschalkt hij Tsunoda. Omdat zijn harde banden daarna jonger zijn dan die van de rest van het veld, doet hij tijdens de eerste herstart erg goede zaken en passeert hij Charles Leclerc en Pierre Gasly. Vettel voelde zich het hele weekend al goed, maar niemand zag zo’n goed resultaat aankomen.

FLOP

Valtteri Bottas – 3: Start: 10e Finish: 12e

Bottas kwam donderdag vast te zitten op het vliegveld in Finland. Waarschijnlijk is hij daar gewoon gebleven en heeft Mercedes een Azeri van straat geplukt om hem te vervangen, want van de Bottas die in 2019 nog won in Bakoe is niets te bekennen dit weekend.

Het hele weekend was een drama voor hem en zijn team Mercedes. In geen enkele sessie zit hij er echt bij. Dat hij Q3 haalt is op zich al wonderbaarlijk. Tijdens de race wordt hij om zijn oren gereden door Vettel, Ricciardo, Sainz, Alonso, Giovinazzi en Räikkönen. Daar waar Pérez dit weekend de perfecte nummer twee is voor Red Bull, is Bottas die rol, die hij zo vaak goed vervulde, niet meer eigen.

Mercedes. © Graphic News

Lewis Hamilton – 4: Start: 2e Finish: 15e

Vrijwel de hele wedstrijd ziet Lewis Hamilton zijn rivaal Verstappen virtueel uitlopen in de strijd om de titel. Tijdens de race vraagt hij via de boordradio om manieren om de twee red Bulls voor hem te verschalken, maar Mercedes heeft niets in de trukendoos liggen dat zou kunnen werken. Wanneer het noodlot voor Verstappen toeslaat, kan Hamilton zijn geluk niet op. Bij de herstart gooit hij het cadeautje echter zo de prullenbak in door zich te verremmen in de eerste bocht.

Het is niet geheel zijn schuld, blijkt later. Tijdens het opschakelen heeft Hamilton per ongeluk met een schakelaar zijn rembalans aangepast. Alleen zijn voorremmen werkten nog, waardoor hij slechts passagier was. Met nog maar twee ronden te gaan is het onmogelijk het hele veld nog in te halen. Hij doet niet eens een poging. Als vijftiende komt Hamilton uiteindelijk over de streep, puntloos, voor het eerst in 55 wedstrijden.

REST VAN HET VELD

Haas. © Graphic News

Nikita Mazepin – 5: Start: 18e Finish: 14e

Mazepin laat weer weinig zien in alweer de zesde ronde van het wereldkampioenschap. Het lijkt erop dat de Rus het hele seizoen nodig gaat hebben om te wennen aan de Formule 1. In de eindsprint naar de vlag probeert hij zijn dertiende positie ten opzichte van zijn teamgenoot Mick Schumacher te verdedigen door die af te knijpen. Gevaarlijk, zonder resultaat en tot grote ergernis van de Duitser, die woedend klinkt op de boordradio.

Mick Schumacher – 6: Start: 17e Finish: 13e

Schumacher is niet foutloos, maar in tegenstelling tot twee weken eerder in Monaco is hij in Bakoe wel weer sneller dan zijn teamgenoot. Meer mogen we niet verwachten van de jonge Duitser in de Haas, die tot het einde is blijven vechten voor zijn beste klassering van het seizoen.

Williams. © Graphic News

Nicholas Latifi – 5: Start: 16e Finish: 16e

Latifi zag nooit echt een kans om te stunten in Azerbeidzjan, maar tien seconden tijdstraf met een staande start twee ronden voor het einde maken je natuurlijk helemaal kansloos. Daar kan de Canadees weinig aan doen.

George Russell – 5: Start: 15e Finish: DNF

Versnellingsbakproblemen maken helaas laat in de wedstrijd nog een einde aan de race van Russell. De kans op een punt was op dat moment echter toch al nihil en voor minder doet Russell het eigenlijk al niet meer.

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 7: Start: 20e Finish: 11e

Een zeer knappe opmars van Giovinazzi over de straten van Bakoe. Als de Italiaan niet helemaal achterin had moeten beginnen, was een punt zeker mogelijk geweest. Gelukkig sleept zijn temgenoot hem binnen.

Kimi Räikkönen – 7: Start: 14e Finish: 10e

Räikkönen rijdt de race keurig uit naar de tiende plek. Met een punt mag Alfa Romeo zich behoorlijk rijk rekenen. Ze zullen schaars zijn dit seizoen.

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 5: Start: 19e Finish: DNF

Aston Martin had een goede strategie om hun twee auto’s lang door te laten rijden. Voor Vettel pakte de lange stint op de zachte band goed uit en ook Stroll, op het hardere rubber, leek heel goed op weg. Helaas gooide een klapband roet in het eten, maar die pech valt Stroll moeilijk te verwijten.

Alpine. © Graphic News

Esteban Ocon – 4: Start: 12e Finish: DNF

Ocon komt goed weg in Bakoe, maar zijn race zit er al heel snel op, omdat zijn Alpine problemen kreeg met de turbodruk. Erg zonde, want hij lag voor beide McLarens toen hij uitviel. Dit kost Alpine kostbare punten.

Fernando Alonso – 7: Start: 8e Finish: 6e

Voor de eerste keer in zijn carrière mag Fernando Alonso in Bakoe starten binnen de top tien. De wereldkampioen van 2005 en 2006 doet geen opvallende dingen tijdens de race, maar maakt ook weinig fouten. Na het uitvallen van zijn teamgenoot, Ocon, gaat de Spanjaard nu in de WK stand aan hem voorbij.

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 7: Start: 7e Finish: 7e

Na een reeks aan tegenvallende resultaten, zal de zevende plek een enorme opluchting zijn voor Yuki Tsunoda. Afgelopen week hoorde hij dat hij naar Italië zou gaan om daar meer te trainen onder begeleiding van Franz Tost. Het nieuwe trainingsprogramma is blijkbaar direct aangeslagen. Misschien dat Red Bull meer jongens die kant op moet sturen.

Pierre Gasly – 8: Start: 4e Finish: 3e

Gasly heeft eindelijk zijn eerste podium van het seizoen binnen. Van de goede vorm waar de Fransman in verkeert was in zijn resultaten nog weinig terug te zien, maar in Azerbeidzjan is het wel raak. Hij moet zich in de laatste ronde flink breed maken om de aanval van Leclerc af te slaan, maar dat doet hij goed.

McLaren. © Graphic News

Lando Norris – 7: Start: 9e Finish: 5e

Norris heeft wat pech met zijn gridstraf, maar maakt die drie plekken tijdens de race meer dan goed. Wéér is hij sneller dan zijn teamgenoot Ricciardo. In de laatste ronde krijgt hij nog een kleine kans om Charles Leclerc te verschalken voor P4, maar die houdt stand. Norris verliest wel zijn derde plek in het wereldkampioenschap.

Daniel Ricciardo – 6: Start: 13e Finish: 9e

Tijdens de kwalificatie parkeert Ricciardo zijn McLaren in de muur. Dat weet hij tijdens de race gelukkig te voorkomen. Hij worstelt zichzelf zelfs naar een plek in de punten, al was dat zonder het wegvallen van Verstappen en Hamilton niet gelukt. Zijn teamgenoot Norris is bovendien wederom sneller.

Ferrari. © Graphic News

Carlos Sainz – 5: Start: 5e Finish: 8e

Sainz heeft tijdens de race een klein momentje waarin hij zijn concentratie verliest en rechtdoor schiet. Het kost hem meteen veel plekken. De Spanjaard probeert zich nog te herpakken met een mooie inhaalactie op Giovinazzi. Helaas is het wel slechts voor P13. Een verdere charge naar voren volgt, maar een goed resultaat was al snel uitgesloten.

Charles Leclerc – 6: Start: 1e Finish: 4e

Wederom kwalificeert Leclerc zich op pole position nadat een ongeluk vroegtijdig een einde maakt aan de kwalificatie. Ditmaal was het ongeluk niet van hemzelf en dus kan de Monegask gewoon als eerste vertrekken. Twee ronden houdt hij het vol aan de leiding, de eerste twee ronden sinds 2019 met een Ferrari aan kop. De racepace van zijn SF21 is langzamer dan die van de auto’s om hem heen en dus zakt hij steeds verder terug naar achteren. In de laatste ronde is hij wel sneller dan Gasly, maar Leclerc weet de Fransman niet te passeren.

Red Bull. © Graphic News

Max Verstappen – 7: Start: 3e Finish: DNF

Verstappen oogt foutloos in Azerbeidzjan. Was het niet voor de ongelukkige klapband, dan had hij zeker de race gewonnen. De Nederlander klokt vlak voor zijn klapband de snelste raceronde. Het is een pijnlijke les in de hardheid van autosport. Verstappen houdt na de zeperd van Hamilton wel de koppositie in het wereldkampioenschap in handen.