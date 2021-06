Sergio Pérez heeft zijn eerste zege voor Red Bull binnen. De Mexicaan profiteerde van het uitvallen van teamgenoot Max Verstappen, maar reed daarvoor zelf ook al een ijzersterke race in Bakoe.

“Het spijt me in de eerste plaats ook voor Max”, erkent Pérez, die zijn Red Bull-collega in ronde 47 zag crashen door een lekke band. Verstappen reed tot die plotselinge klapband soeverein op kop en had alles onder controle. “Hij reed ook echt geweldig. Voor het team zou een één-twee natuurlijk ook fantastisch zijn geweest.”

Voor Pérez kwam de zege zo dus enigszins onverwacht, al reed hij zoals gezegd een goede race in Verstappens kielzog. De Mexicaan was door een goede start en de pitstops van de zesde naar de tweede plek opgeklommen en vormde zo lange tijd een buffer voor Verstappen richting nummer drie Lewis Hamilton.

“Lewis was de hele race snel”, vertelt Pérez. “Hij zette me vol onder druk.” Pérez weerstond die echter, en zo kwam hij op kop na Verstappens uitvalbeurt. Bij de herstart, nodig na de rode vlag na Verstappens crash, mocht hij zo als eerste vertrekken. “Mijn herstart was niet goed, maar ik dacht: ‘ik rem zo laat mogelijk, maar ga mijn rempunt niet missen’.”

“Lewis probeerde hetzelfde te doen, maar voor hem liep het toch verkeerd af”, memoreert Pérez, die Hamilton even langszij zag komen, maar ook rechtdoor zag schieten in bocht één. De Brit, Verstappens belangrijkste titelrivaal, viel zo terug tot buiten de punten en finishte uiteindelijk slechts als vijftiende.

‘Toch een fantastische dag’

Met de schade in het WK zodoende beperkt en Pérez als winnaar, was het toch nog ‘een fantastische dag voor het team’, volgens Pérez. De Mexicaan boekte zo in zijn zesde race voor Red Bull zijn eerste zege voor het team, en tweede overwinning in totaal.

Eerder in de race was het overigens nog behoorlijk spannend of hij het einde wel zou halen, vertelt Pérez. “We wilden de auto op een gegeven moment nog bijna parkeren. Gelukkig hebben we het tot het einde gehaald.” Direct na de vlag parkeerde Pérez zijn Red Bull alsnog, maar dan wel als winnaar en de nieuwe nummer drie in het WK.