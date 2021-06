Valtteri Bottas begrijpt niet waarom hij zo’n moeilijk weekend beleefde in Bakoe. De Fin was het hele weekend aanzienlijk trager dan teamgenoot Lewis Hamilton. Vooral het op temperatuur krijgen van de banden was een opgave voor Bottas. “Ik probeerde alles wat ik kon.”

Tijdens de kwalificatie in Bakoe raakte Valtteri Bottas niet verder dan een tiende plaats, in de race op zondag finishte de Fin zelfs buiten de punten op een twaalfde plaats. “In de race had ik een gebrek aan snelheid, zoals eigenlijk het hele weekend al. Het is moeilijk te begrijpen waarom”, vertelt Bottas in de nabespreking van Mercedes.

Vooral het op temperatuur krijgen van de banden speelde de negenvoudig racewinnaar parten. “Het opwarmen van de banden was een groot probleem, vooral de voorbanden. Op de hard band duurde het bijna tien ronden om ze op te warmen en bij de herstart waren we met koude banden in het nadeel”, blikt Bottas terug op de race in Bakoe.

De coureur uit Nastola denkt dan ook dat er meer aan de hand was. “Ik probeerde alles wat ik kon, maar er was dit weekend gewoon iets niet in orde met de auto voor mij. We zullen moeten hard werken om uit te zoeken waarom”, aldus Bottas.

