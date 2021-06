Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer is niet onder de indruk van Valtteri Bottas dit seizoen. De oud-rijder van Renault vindt dat de Fin te weinig progressie maakt in het veld, omdat hij zelden iemand inhaalt.

“Kun jij je een goede inhaalactie van Bottas herinneren?”, vraagt Palmer in de F1: Chequered Flag podcast. “Het is moeilijk om een inhaalactie van hem voor de geest te halen.” Volgens Palmer is Bottas niet het type coureur dat zichzelf zomaar naar voren kan rijden. “Als je hem in het middenveld zet met een paar auto’s om hem heen, dan komt hij niet vooruit. In het beste geval houdt hij positie, maar waarschijnlijk valt hij terug.”

Palmer neemt geen blad voor de mond in zijn opwelling over de racekunsten van Bottas. “Hij is heel slecht in zij aan zijn racen”, zegt hij. “Zijn herstart leek een beetje op de start die hij in Monza had vorig jaar. Daar startte hij vooraan en viel hij met elke bocht een beetje terug.” Uiteindelijk bleef Bottas in Bakoe alleen de twee auto’s van Haas, de Williams van Nicolas Latifi en zijn teamgenoot Lewis Hamilton voor.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Hoewel Hamilton achter Bottas eindigde, denkt Palmer dat zijn landgenoot een veel sterker weekend had in Azerbeidzjan. “Bottas zat het hele weekend vast in het middenveld”, zegt Palmer. “Hamilton ging ervoor. In alle eerlijkheid, als je hem vergelijkt met Bottas dit weekend, dan was hij echt magisch.”

Hamilton kwalificeerde zich op de eerste startrij, terwijl Bottas zaterdag bleef hangen op P10. In de race deed Hamilton tot de slotfase mee om de overwinning, voordat hij zich vergaloppeerde in de eerste bocht na de tweede herstart. Bottas finishte daardoor voor zijn teamgenoot op de twaalfde plaats, maar niemand zal vinden dat hij zondag de betere was. “Hamilton leek gewoon weer Lewis Hamilton en Bottas had moeite om met dezelfde auto Q3 te halen”, aldus Palmer. “Je moet toegeven dat het een geweldig weekend was voor Lewis, totdat hij aan het einde die fout maakte.”