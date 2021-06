Het Grand Prix-weekend in Bakoe was niet het weekend van Valtteri Bottas. De Fin kwalificeerde zich slechts als tiende en finishte nog verder terug – puntloos als twaalfde. Pijnlijk? “Ja”, draait hij daar niet omheen.

Het grootste probleem in de race, verhaalt Bottas ten overstaan van de verzamelde pers in Bakoe, was een algeheel gebrek aan snelheid. “Net als vrijdag en zaterdag.” In de race had de Mercedes-coureur al snel door dat het ook zondag niet veel zou worden. “Toen ik de auto’s voor me niet kon volgen, en zeker toen ik een Aston Martin niet kon bijhouden.”

“Ik kan me niet herinneren eerder zo’n weekend te hebben gehad”, verzucht Bottas. “Ik heb wel eens weekends gehad met slechte sessies, maar dan waren er altijd wel momenten dat ik alsnog de pace had. Nu was dat helemaal niet zo.” En, herhaalt hij zijn woorden van zaterdag: “Ik weet waar hier de grens ligt, maar het ging gewoon niet sneller. Ik zat er qua rondetijd zes, zeven tienden achter. Dat is gewoon niet normaal.”

‘Er is iets mis’

Na zijn tegenvallende kwalificatie in Bakoe stelde Bottas al dat er mogelijk iets mis is met zijn Mercedes, en dat denkt hij nog altijd. “Dat is althans de meest logische verklaring. Anders zouden het de banden moeten zijn, maar we rijden aan beide kanten van de garage met dezelfde bandendruk.” Bottas had ook vooral bij de start en herstart moeite met het opwarmen van de banden. “Daarom verloor ik bij de herstart ook veel plekken.”

Dat het zo slecht zou gaan in Bakoe – waar Bottas in 2019 nog wist te winnen – had hij echt niet gedacht. Ook niet na Mercedes’ ook al moeizame weekend in Monaco twee weken terug. “Ik had verwacht dat het hier beter zou gaan. Het werd uiteindelijk een echte worsteling.” Gelukkig volgt nu de Grand Prix van Frankrijk, op een normaal circuit. “Daar zou het in elk geval makkelijker moeten zijn om de banden aan de praat te krijgen.”

