Valtteri Bottas weet het ook niet meer, na zijn rampzalige kwalificatie op P10 in Bakoe. ‘Ik weet hoe je hier snel moet zijn, dus ik denk dat er iets mis is’.

Dat is althans de strekking van Bottas’ verhaal ten overstaan van de camera van Ziggo Sport. De Fin komt er al het hele weekend niet aan te pas in Bakoe. Nou heeft Mercedes het daar sowieso niet makkelijk, maar teamgenoot Lewis Hamilton pakte alsnog P2 in de kwalificatie. De veranderingen die Mercedes van vrijdag op zaterdag heeft doorgevoerd, lijken voor Bottas daarentegen echter maar weinig verschil te maken.

Lees ook: Hamilton zag P2 niet aankomen: ‘We hebben zoveel veranderd’

“Het is heel vreemd. Ik heb hier de snelheid gewoon niet. Ik zit de hele tijd vol op de limiet, maar ik ga maar niet harder. Als ik probeer nog harder te gaan, hang ik in de muur”, betwijfelt Bottas dat niet, met de muur natuurlijk altijd dichtbij in Bakoe. Wat het ook zo gek maakt? “Dat ik weet hoe je hier snel moet zijn”, haalt de coureur aan die in 2019 de pole én de zege pakte in Azerbeidzjan.

“Ik weet niet wat het is, dus ik denk dat er iets mis is”, is Bottas het spoor bijster. Wat in elk geval positief is, is dat Mercedes’ race pace beter lijkt dan het kwalificatietempo. En hijzelf er al vaker uit geslagen positie sterk is teruggekomen. “In 2017 reed ik hier na de eerste ronde laatste en finishte ik ook nog als tweede.” Dat laat voor Bottas zien dat er in Bakoe altijd wat kan gebeuren, altijd kansen zijn. “Dus die kansen moeten we grijpen.”

Lees ook: Wolff haalt opgelucht adem na kwalificatie: ‘En zijn in de race net zo snel als Red Bull’