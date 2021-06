Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt opgelucht adem na de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, temeer omdat hij denkt dat Mercedes het Red Bull zondag nog moeilijker kan maken.

Na een rampzalige vrijdag was het duidelijk dat er werk aan de winkel was bij Mercedes, al was er zelfs na de slecht verlopen vrije trainingen een positief punt: qua race pace leek het er redelijk uit te zien. De grootste zorg was de snelheid in de kwalificatie over een enkele ronde.

Dat het harde werk zich uitbetaalde met een tweede tijd voor Lewis Hamilton, was hoe dan ook een flinke opsteker. “Vrijdagavond hadden we absoluut voor dit resultaat getekend”, prijst Wolff zich tegenover Sky Sports F1 zeer gelukkig met die tweede plek. Sterker nog: “We hadden vrijdag zelfs voor de tiende plek van Valtteri Bottas getekend…”

Dat Hamilton in de kwalificatie uiteindelijk een stuk beter voor de dag is gekomen, vergroot zijn kansen voor de race van zondag natuurlijk alleen maar. Zeker omdat de race pace sowieso al redelijk leek, en nu misschien alleen nog maar beter. “Onze race pace lijkt goed en is ongeveer even sterk als die van Red Bull. Dat biedt dus perspectief”, weet Wolff.

Wat nou uiteindelijk de reden was achter Mercedes’ ommekeer, behalve hard werken? “Onze mensen op de fabriek in Brackley en motorafdeling en Brixworth hebben geweldig werk geleverd. Zo hebben onze engineers een goed programma voorbereid voor de laatste training. Daarin hebben we daarna veel geëxperimenteerd.”

“Aan het eind van de derde training waren veel van onze vragen daardoor beantwoord”, vertelt de Mercedes-teambaas. Het zit hem, zegt Wolff, vooral in de balans en banden. Hamilton rijdt in Bakoe opvallend genoeg overigens met een grotere achtervleugel dan Bottas, maar dat maakt volgens Wolff weinig verschil.

