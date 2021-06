Lewis Hamilton heeft zich in Azerbeidzjan verzekerd van de eerste startrij voor de race op zondag. Met een tijd van 1.41.450 kwam hij 0.232 seconde tekort op de tijd van Charles Leclerc. Max Verstappen eindigde met 1.41.563 op P3.

Hamilton kende een lastige vrijdagmiddag. Beide auto’s van Mercedes waren in VT2 niet in de top 10 terug te vinden. Vanochtend trainde Hamilton de derde tijd, maar wel met hulp van een ‘monsterlijke tow’ van Sergio Pérez. Een goed resultaat tijdens de kwalificatie zag hij dus niet aankomen.

“Wat een poging”, jubelt Hamilton over de boordradio nadat Q3 is beëindigd. Een ongeluk van Yuki Tsunoda maakt een einde aan de sessie. Hamilton is zeer content met zijn tweede plek. “Dat zagen we niet aankomen. Het is een fantastisch resultaat voor ons”, zegt hij in zijn interview.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Volgens Hamilton heeft het team van Mercedes tussen alle sessies door keihard gewerkt. “We bleven moeilijke gesprekken hebben en elkaar uitdagen”, zegt hij. “We hebben zoveel veranderd. Het werk was echt fantastisch. Ik ben trots op iedereen.”

Hamiltons teamgenoot, Valtteri Bottas eindigde als tiende, maar ook dat is volgens de Brit een goed resultaat. “Het is heel moeilijk om de banden goed aan het werk te krijgen”, aldus Hamilton. “Begrijpen wat de auto precies wil is misschien wel de moeilijkste uitdaging in lange tijd”

Toch denkt Hamilton dat hij tijdens de race goed mee zal kunnen komen voorin. “Onze race pace is een stuk beter dan onze snelheid over één ronde”, legt hij uit. Met vier verschillende teams op de eerste twee startrijen, kijkt de zevenvoudig wereldkampioen uit naar een spannende race. “Het is geweldig om zo dicht bij die jongens te staan”, zegt hij. “Hopelijk kunnen we morgen het duel met ze aangaan.