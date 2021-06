Bocht 15 van het stratencircuit in Bakoe eist het ene na het andere slachtoffer. Al vier keer werd dit weekend een sessie stilgelegd vanwege een ongeluk in de knik.

Charles Leclerc verloor zijn voorvleugel in de tweede vrije training. Max Verstappen mistte het laatste halfuur van VT3. Voor Lance Stroll en Antonio Giovinazzi is het raak in Q1. Al vier keer is de rode vlag gezwaaid over de straten van Bakoe. Allemaal door dezelfde bocht: bocht 15.

“Ik ben verdomme gecrasht”, zegt Stroll over de boordradio. Nog voor hij een tijd op het scorebord heeft gezet in de kwalificatie, zit zijn zaterdag erop. In bocht 15 raakt hij met zijn rechter voorwiel de muur. Hij probeert de Aston Martin nog naar de pitstraat te rijden, maar zijn engineer roept dat hij de auto stil moet zetten. Niet veel later parkeert ook Giovinazzi zijn Alfa Romeo in dezelfde muur.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

“Het was gewoon mijn eigen schuld”, zegt Stroll later voor de camera. Stroll snapt wel waarom bocht 15 zoveel slachtoffers eist. “Het is gewoon hoe die bocht is. Soms gaat het goed, soms gaat het fout”, zegt hij. Volgens de Canadees helpt het niet dat de auto’s daar vanmiddag de wind in de rug hebben. Maar het grootste probleem lag bij hemzelf: “Ik nam gewoon teveel snelheid mee.”