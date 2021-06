Max Verstappen beleefde in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een baalsessie. In de straten van Bakoe verslikte de Nederlander zich in bocht 15 en schoof daar de muur in. Dat gebeurde onder het oog van een fotograaf van Motorsport Images, een impressie.

BAKU CITY CIRCUIT, AZERBAIJAN – JUNE 05: Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, climbs out of his car after hitting the wall during the Azerbaijan GP at Baku City Circuit on Saturday June 05, 2021 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

